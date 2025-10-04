¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥¾¥í¡©Stray Kids¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥¢¥Ë¥á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¶¯Îõ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ø¥¢¡É¤ËÈ¿¶Á¡ª¡ÚPHOTO¡Û
Stray Kids¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¡È¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡É¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ
¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö½Õ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCEREMONY¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤Ä¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£ÆÃ¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡Ù¤Î¥¾¥í¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶Ã²¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¾¥í?!¡×¡Öµ¤Àä¤¹¤ë¡×¡Ö´°àú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëStray Kids¤Ï¡¢10·î18Æü¡¦19Æü¤Ë¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¢¥·¥¢¥É¼ç¶¥µ»¾ì¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¡ÖStray Kids World Tour¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡£´Ú¹ñMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØStray Kids¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2018Ç¯3·î¤ËStray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼µÚ¤Ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉ½¾ð¤âÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ½ê¤¹¤ëÁ°¤Ï¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÎý½¬À¸¤«¤é¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÇ®¿´¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÎå¤ß¡¢¸«»ö¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅØÎÏ²È¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤â¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£