¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤Ç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¡ÈÈÖÁÈ»Ë¾å½é¡É¤Î·ë²Ì 100Ëü±ß³ÍÆÀ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/04¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢10·î4Æü¤è¤ë6»þ30Ê¬¤è¤ê¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡×¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£¹±Îã´ë²è¡Ö½Å°µ¡Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ë¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤Î·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½Å°µ¡Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ë¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¶Ë¸Â¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÌð¤ò¼Í¤ëÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼´ë²è¡£ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Ë¤«¤éºÊÉ×ÌÚÁï¡¢²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡Ê10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡Ë¤«¤éÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¡Ê10·î10Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Ë¤«¤éÇÈÎÜ¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»°±ºÎ¶»ÊÁª¼ê¡¢Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥ÉÁª¼ê¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ë¡¼¥ë¤Ï1¿Í2²óÌð¤òÊü¤Á¡¢¹ç·×ÆÀÅÀ¤¬¹â¤¤¿Í¤¬Í¥¾¡¡£ÆÀÅÀ¤¬ÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÃæ¿´¶á¤¯¤ò»É¤·¤¿¿Í¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿¤óÃæ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¾Þ¶â100Ëü±ß³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£Í¥¾¡¾ÞÉÊ¤Ï¹âµé¾ÆÆùÊÛÅö100¿ÍÊ¬¤À¡£
ÇÈÎÜ¡¢ÃÝÆâ¤Î½ç¤ÇÌð¤ò¼Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤â1ÅÙ¤Ï¹âÆÀÅÀ¤Î500ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£5Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä1²óÌÜ¤Ï300ÅÀ¡¢2²óÌÜ¤Ï1000ÅÀ¤Î100Ëü±ß¤ÎÉôÊ¬¤ËÌð¤ò»É¤·¸«»ö¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡£¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤â¤¦µ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ£À®´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£1000ÅÀ³ÍÆÀ¤Ï²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢100Ëü±ß³ÍÆÀ¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»°±ºÁª¼ê¤Ï1000ÅÀ³ÍÆÀ¡¢Â¼ÃÝÁª¼ê¤Ï500ÅÀ³ÍÆÀ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ï»°±ºÁª¼ê¡õÂ¼ÃÝÁª¼ê¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
