¥Ê¥ó¥«¥ó¤ÎÄ¶ËÜµ¤¥¿¥¤¥ä¡ÖSL-1¡×ÆüËÜ½éÈäÏª¡ª ¥ª¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤¬2026Ç¯È¯Çä¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤¬¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°2025¡×¤Ç¸ø³«¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü
¥Ê¥ó¥«¥ó¥¿¥¤¥ä¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡Ö¥ª¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×
¡¡2025Ç¯9·î28Æü¤ËÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ê°ñ¾ë¸©²¼ºÊ»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥«¡¼¤Îº×Åµ¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë¡¢¥¿¥¤¥äÄÌ¿®ÈÎÇäÂç¼ê¤Î¥ª¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤¬½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ê¥ó¥«¥ó¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä°¦¹¥²È¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ½ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ê¥ó¥«¥ó¡ÖSL-1¡×¤òÍú¤¤¤¿¡ÖGR86¡×¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯Ãæ¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê36Ëç¡Ë
¡¡²ñ¾ì¤ËÉë¤¤¤¿¥ª¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ÎÅÄÃæ»á¤Ï¡¢¡Öº£²óÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¢Æþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥ó¥«¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤Ïºî¤ê¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯»²Àï¥Á¡¼¥à¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖSL-1¡×
¡¡¤½¤Î¥Ê¥ó¥«¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âº£²óÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥µ»ÍÑ¥¹¥ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¡ÖSL-1¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤ÎÂÑµ×¥ì¡¼¥¹»²Àï¥Á¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Ìó5Ç¯Á°¤«¤é¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·¡¢¸½ºß¡¢²¤½£»Ô¾ì¤Ç10¥µ¥¤¥ºÁ°¸å¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ØSL-1¡Ù¤ÏÆüËÜÆ³Æþ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÀÇ½¤¬¤¢¤ë¤«³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ»á¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖSL-1¡×¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÆüËÜÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»î¸³Åª¤ÊÅ¸¼¨¤È¡¢¤½¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖSL-1¡×¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ö240¡¿640R18¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥é¥¸¥¢¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÎÉ½µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤Ë¶¥µ»ÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥ºÉ½µ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö240¡¿640R18¡×¤Ï¡¢¥é¥¸¥¢¥ë¥¿¥¤¥ä´¹»»¤Ç¡Ö265¡¿35R18¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥é¥¸¥¢¥ë¥¿¥¤¥ä¤Î265¤è¤ê¤âÉý¹¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅÄÃæ»á¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÜÃÏÌÌÀÑ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡ÖSL-1¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥é¥ì¥ë¥É¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤ÎGR86¤Ë¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎµÆÃÓÌ÷Áª¼ê¤¬Åë¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈÎÇäÃæ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¸¥¢¥ë¥¿¥¤¥ä¡ÖCR-S¡×¤òÁõÃå¤·¤Æ¼ÖÎ¾¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥¿¥¤¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖSL-1¡×¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Æ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯Èæ³Ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØCR-S¡Ù¤È¡ØSL-1¡Ù¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥àº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡£SL-1¤Ï¶¥µ»ÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡È¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤»¤ë¤³¤È¡É¤³¤½¤¬ÀµµÁ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·1ÉÃ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï2ÉÃ¤ÈÂç¤¤¯º¹¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Æ³Æþ¤Ï½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÃæ»á¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÁö¹Ô¤Ï11»þ15Ê¬¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥È¥¦¥§¥¤ÀìÍÑÁö¹ÔÏÈ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ø³«¼Â¸³¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¸ø³«¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¡ÖSL-1¡×¤ÎÀÇ½¤ò¸¡¾Ú¡¡ÂçÃíÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï¤¤¤«¤Ë¡ª¡©
¡¡Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖCR-S¡×¤òÍú¤¤¤¿GR86¤Ç1Ê¬4ÉÃ5¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎµÆÃÓÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤«Íú¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤òÁÀ¤¦¥¿¥¤¥ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¥¿¥¤¥à¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢³ê¤ê½Ð¤·¤Î²º¤ä¤«¤µ¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤È¤Æ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ²Á³Ê¤Ï¹ñ»º¤Î¥Ï¥¤¥°¥ê¥Ã¥×¥é¥¸¥¢¥ë¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤À»î¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ïµ¤²¹¤¬25ÅÙ¤È¹â¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°¤¤Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖSL-1¡×¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤¿GR86¤Ç¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢µÆÃÓÁª¼ê¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ñ½°¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¡ÖSL-1¡×¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯1²óÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬3ÉÃ9¤Ç¡¢¥é¥¯¥é¥¯¤È3ÉÃÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡°ìÅÙ¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢µÆÃÓÁª¼ê¤Î´õË¾¤Ç¶õµ¤°µ¤ò1.8kPa¤«¤é2.2kPa¤Þ¤Ç¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤Æ1Ê¬3ÉÃ7¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¥é¥¸¥¢¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÎCR-S¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥³¥ó¥Þ8ÉÃÂ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¸¼¿Í¸þ¤±¤ÎËÜµ¤¥¿¥¤¥ä¡×
¡ÖSL-1¡×¤ò»î¤·¤¿µÆÃÓÁª¼ê¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£CR-S¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÄ¾Àþ¤â¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Ù¤¿¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¿©¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¶õµ¤°µ¤ò¾å¤²¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥é¥¸¥¢¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØSL-1¡Ù¤òÍú¤«¤»¤¿¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¹â¤ä¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¶õÎÏ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¡ØSL-1¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¹¥È¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÌÜ·â¤·¤¿¥ª¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ÎÅÄÃæ»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCR-S¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÆÃÓÁª¼ê¤¬¸À¤¦¤È¤ª¤ê¥¿¥¤¥ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ÖÎ¾¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸¼¿Í¸þ¤±¤ÎËÜµ¤¥¿¥¤¥ä¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·º¹¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¼°¥í¡¼¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Ë¡ØÃÞÇÈÊ¬ÀÚ¤ê¡Ù¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ê¥ó¥«¥ó¡ÖSL-1¡×¤ÎÆüËÜÆ³Æþ¤Ï¤Û¤Ü³ÎÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ë¤â½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¤½¤³¤Ç¡ØSL-1¡Ù¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¶¥µ»ÍÑ¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¾å¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅÄÃæ»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÃæ¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ê¥ó¥«¥ó¤Î¿·ºî¥¿¥¤¥ä¡ÖSL-1¡×¡£¥ª¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤¤¤ï¤¤¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥«¥ó¡ÖSL-1¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡É¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£