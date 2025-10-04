Ç¥³èÃç´Ö¤È¥â¥á¤¿ºÊ¡Ö¿Í¹©¼øÀº¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×É×¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ã¤ß¤ó¤Ê»ä¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
É×Ž¥¤ê¤ç¤¦¤¸¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤Î¥¥ê¥³¤µ¤ó¡£¥¥ê¥³¤µ¤ó¤¬ºÇ¶áÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉÔÇ¥¼£ÎÅË¡¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Ë¡¤òÄü¤á¡¢¿Í¹©¼øÀº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤ê¤ç¤¦¤¸¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï?
ユイさんからの謝罪のメッセージ。全く自分が悪いと思っていないキリコさんは、かなり威張った態度をとっています。
ユイさんとメッセージのやり取りをしていると、コーヒーを淹れたりょうじさんが話しかけていました。
今日のキリコさんは機嫌のいいように見えたりょうじさん。そんなりょうじさんに、キリコさんから話があるようです。
キリコさんの話に少しおどろいている様子の夫りょうじさん。「NO」とはもちろん言えない雰囲気ではありますが、りょうじさんも何か思うことがありそうですね。
¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë³¸¤ò¤»¤º¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÃ¯¤«¤È¶¦Í¤·¤Æ
¼ç¿Í¸ø¡¦¹âÈª¥¥ê¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Ç¥³è¤Ë¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¼þ°Ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸÷·Ê¤µ¤¨¤â¤Ä¤é¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤à¤Ä¤ÎCM¤äÍ¥ÀèÀÊ¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ê¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÆ°¤äÇÛÎ¸¤Î¤Ê¤µ¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶¾ð¤òÊú¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð»º¸å¤âµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤º¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤â°²½¡£Î¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë»ê¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ò¶¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤âÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ï¤È¤¤Ë´üÂÔ¤È¼ºË¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¿´¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¥³èÃæ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¥³è¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ï·Ð¸³¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµÍý¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤¿¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈËÜ²»¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÇ¥³è¤È¤¤¤¦Á¡ºÙ¤Ê¥Æー¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤½¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»öºîÀ®: momo0302
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë