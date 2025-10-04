¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ö½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÌÜ¹õÏ¡¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï8·î28Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£2002Ç¯¤ËÂè1¥·¥ê¡¼¥º¡¢2005Ç¯¤ËÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡¢2008Ç¯¤ËÂè3¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2009Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤´¤¯¤»¤ó THE MOVIE¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯10·î12Æü¤«¤é¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Þ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼Ìò¤ÏÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¡¢Snow Man¤Î¸ø¼°TikTok¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÃçÎÉ¤¯¤·MAX¡Ù¤ÎÆ°²è¤Ç¥ä¥ó¥¡¼É÷³ØÀ¸Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢±éµ»¤¬¾å¼ê¤¤ÇÐÍ¥¤À¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿Ä¤Î¤¢¤ëÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£±éµ»ÇÉ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ØÃå¾þ¤ëÎø¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥ä¥ó¥¡¼Ìò¤òÃ´Åö¡£¶âÈ±¡¦Ã»¥é¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±éµ»¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤¨¤Æ¥ä¥ó¥¡¼Ìò¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Åª¤Ê³Ø¥é¥ó»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¡§ÌÜ¹õÏ¡¡¿16É¼
2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯10·î12Æü¤«¤é¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Þ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼Ìò¤ÏÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¡¢Snow Man¤Î¸ø¼°TikTok¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÃçÎÉ¤¯¤·MAX¡Ù¤ÎÆ°²è¤Ç¥ä¥ó¥¡¼É÷³ØÀ¸Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢±éµ»¤¬¾å¼ê¤¤ÇÐÍ¥¤À¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿Ä¤Î¤¢¤ëÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¿20É¼
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£±éµ»ÇÉ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ØÃå¾þ¤ëÎø¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥ä¥ó¥¡¼Ìò¤òÃ´Åö¡£¶âÈ±¡¦Ã»¥é¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±éµ»¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤¨¤Æ¥ä¥ó¥¡¼Ìò¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Åª¤Ê³Ø¥é¥ó»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
