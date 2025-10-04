¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤Ê¤ë¤«¡© µ¬À©¶¯²½ÁÊ¤¨¤¿¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡×µÄÏÀ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¹â»Ô»á¤¬½÷À½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë
4Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¤«¤é¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤é5¿Í¤¬Î©¸õÊä¡£ºÇ½é¤ÎÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ °©Âô°ìÏº Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ·¯¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº·¯¤Ë¤è¤ë·èÀïÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ °©Âô°ìÏº Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ·¯185É¼¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº·¯156É¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ·¯¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁª¼Ô¤È·è¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹â»Ô»á¤Ï¡¢½÷À½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ ¹â»ÔÁáÉÄ ¿·ÁíºÛ
¡ÖÁ´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¤ÇÁ´°÷»²²Ã¤Ç¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò¤É¤¦ºÆÀ¸¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÁíºÛÁª¤Î±¢¤Ç¿Ê¤à¼«Ì±ÅÞÎ¥¤ì¡¡¸µÅÞ°÷¤¬¸ì¤ë¥ï¥±
ÁíºÛÁª¤Î±¢¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦Ê¡°æ¡¢¸µÅÞ°÷¤ÎÃËÀ¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¼«ÂÎ¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
Ê¡°æ¸©¼ã¶¹Ä®¤ÇÄ®µÄ²ñµÄ°÷¤ò3´üÌ³¤á¤¿ºäËÜË¤µ¤ó¡£2025Ç¯3·î¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ÇµÄ°÷¤òÂà¿¦¤·¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£·èÃÇ¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÎ¢¶âÌäÂê¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¸µ¼«Ì±ÅÞ°÷ ºäËÜË¤µ¤ó
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°µÄ±¡¤Ç¤âÉé¤±¡¢ÅÔµÄÁª¤Ç¤âÉé¤±¡¢º£²ó¤Î»²µÄ±¡Áª¤Ç¤âÉé¤±¤¿¸¶°ø¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼áÌÀ¤·¤Ê¤¤¡£¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤·¤Æ¼Õ¤Ã¤ÆºÑ¤à¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤Á¤Ã¤È¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¾ï½¬²½¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡×
2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¡¢Ê¡°æ2¶è¤Ç¤Ï1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉÔµºÜ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡É¹âÌÚµ£»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÍîÁª¤·¤¿¡£Ç¯³Û4000±ß¤ÎÅÞÈñ¤Î½¸¶â¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡Ä
¸µ¼«Ì±ÅÞ°÷ ºäËÜË¤µ¤ó
¡ÖÅÞ°÷¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë½¸¶â¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£3¡¢4Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤«¤éÊ¸¶ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤ï¤ì¤ë¡£ÅÞÈñÊ§¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É°ìÂÎ¤³¤Î¤ª¶â²¿¤Ë»È¤¦¤È¤ó¤Î¤ä¤È¤«¡×
¡Öº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ïº¸¤Ë´ó¤ê²á¤®¡×ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤¬14Ëü¿Í¸º¾¯ ÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦Ê¡°æ¤Ç¤â¡Ä
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¡¢ÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦Ê¡°æ¤Ç¤ÏÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤ÄÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù1200¿Í°Ê¾å¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£
¸µ¼«Ì±ÅÞ°÷ ºäËÜË¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤Ë¹ñÌ±¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¹ñÌ±¤ÏÊª²Á¹â¤ÇÀ¸³è¤¬ÂçÊÑ¤À¤±¤É¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÁíºÛÁª¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤¬¤³¤ì¤À¤±¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç°ã¤¦¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ²þ³×¤ò¤¹¤Ù¤»þ¤Ë¡¢´û¤ËÃÙ¤·¤ÇÁ´¤¯²þ³×¤¹¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
ÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤ÄÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ï2024Ç¯¤ÏÌó105Ëü¿Í¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï91Ëü¿Í¤Ë¡£2024Ç¯¤ÏÅÞÈñ¤Ê¤É¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢14Ëü¿Í¤â¤Î¸º¾¯¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤¬1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÈºÇ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¦ÃÎ¤Ç¤â7000¿Í¤Û¤É¸º¾¯¡£2024Ç¯¤ËÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Æó³¬´´»öÄ¹¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÏÂ²Î»³¤Ç¤ÏÌó3³ä¤ÈÂçÉý¤À¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÅÞ°÷¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤àÍýÍ³¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸µ¼«Ì±ÅÞ°÷ ¾å½Ð²íÉ§¤µ¤ó
¡Ö´íµ¡¤Ç¤¹¤è¡£´íµ¡¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
ÀÐÀî¸©¤Ç¶åÃ«¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤ò±Ä¤à¾å½Ð²íÉ§¤µ¤ó¡£40Ç¯´Ö¡¢ÅÞ°÷¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤¬ÊÝ¼éÏ©Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¡¢2Ç¯Á°¤ËÎ¥ÅÞ¤·¤¿¡£
¸µ¼«Ì±ÅÞ°÷ ¾å½Ð²íÉ§¤µ¤ó
¡Ö²ÈÂ²Á´ÉôÅÞ°÷¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï6¿Í¡×
¡¼¡¼¤´²ÈÂ²¤â¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁ´Éô¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ¤ÎËÜÍè¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ûË¡²þÀµ¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤·¡×
¡¼¡¼¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊÝ¼é¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡©
¡Ö¡Êº¸¤Ë¡Ë´ó¤ê²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢´°àú¤Ë¡£º£¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬ÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤é¤·¤µ¤¬Á´¤¯Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Î»²ÇÒ¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ò¼¤á¤¿¿Í¤ÏÎ¢¶âÌäÂê´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤À¯¼£¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡È²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡É¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¼«Ì±Î¥¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¡ÖÉÔ¿®´¶¡×¤«
ÅÞ°÷1Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥¤ì¤¿Åìµþ¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ ¾¾ÅÄ¹¯¾ ¸µÅÔµÄ
¡Ö¤â¤¦¤³¤³¿ôÇ¯¡¢µîÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¤â¤¦Ìµ»ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
2025Ç¯6·î¤ÎÅÔµÄÁª¤ÇÍîÁª¤·¤¿¾¾ÅÄ¹¯¾¸µÅÔµÄ¡Ê48¡Ë¡£Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤À¤Ã¤¿²¼Â¼ÇîÊ¸»á¤Î¸µÈë½ñ¤Ç¡¢ÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤ÇÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÎ¢¶âÌäÂê¡É¤ÎµÕÉ÷¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼«Ì±ÅÞ ¾¾ÅÄ¹¯¾ ¸µÅÔµÄ
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¤â¤¦´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡£ÁíºÛÁª¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Á°¤Ï¥Á¥é¥·¤ò¥Ý¥¤¤Ã¤È¼Î¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤¬¡Êº£¤Ï¡ËÁÇÄÌ¤ê¡¢¸«¤Ê¤¤¡£Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
º£¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü²ñ¤Ã¤¿²Ö¤Î²·Çä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ ¾¾ÅÄ¹¯¾ ¸µÅÔµÄ
¡Ö¿·¤·¤¤ÁíºÛ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
ÅìÆüËÜÈÄ¶¶²Ö¤ Èõ¸ýÇîµª ¼ÒÄ¹
¡ÖÊª²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª²Ö¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÒ´¶¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÈó¾ï¤Ë¤ª²Ö¤Î¹ØÇãÎ¨¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¡£°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À´°Á´¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×
¡ÖÊÑ¤ï¤ì¼«Ì±ÅÞ¡×¤ò·Ç¤²¤¿º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¡£¸õÊä¼Ô¤¬ÁÊ¤¨¤¿¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ä
¾®Àô½ã°ìÏº ½°±¡µÄ°÷¡Ê2001Ç¯3·î¡¦Åö»þ¡Ë
¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×
´ßÅÄÊ¸Íº ÁíÍý¡Ê2024Ç¯3·î¡¦Åö»þ¡Ë
¡Ö²òÅÞÅª¤Ê²þ³×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¡×
ÀÐÇËÌÐ ÁíÍý¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë
¡Ö²òÅÞÅª¤Ê½ÐÄ¾¤·¤ò¡×
¼«Ì±ÅÞÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¼«Ì±ÅÞ ¾¾ÅÄ¹¯¾ ¸µÅÔµÄ
¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ø¤â¤¦¼«Ì±ÅÞÂÌÌÜ¤À¤è¡Ù¡Ø¤â¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ä¤á¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤¦°ìÈÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤È¤¤¤¦¤«»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤¬¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤â¤¦Î¥¤ì¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤ä¤ì¤ÐÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀµÄ¾¤¢¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¤É¤³¤ÎÅÞ¤¬¤¤¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¤¡×
2019Ç¯¤Þ¤ÇÌó40Ç¯´Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿µ×ÊÆ¹¸»á¤Ï¼«Ì±ÅÞÎ¥¤ì¤Î¸¶°ø¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
Áªµó¡¦À¯¼£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼ ¸µ¼«Ì±ÅÞ»öÌ³¶ÉÄ¹ µ×ÊÆ¹¸»á
¡ÖÎã¤¨¤Ð¾¯»Ò²½¤ÎÌäÂê¤È¤«¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤È¤«¡¢¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ÎÌäÂê¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·Êµ¤¤ÎÌäÂê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤¬»¶¡¹²ÝÂê¤À¡¢²ÝÂê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¹ñÌ±¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤äÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡×
ÉÔ¿®´¶¤ÏÃÏÊý¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
Áªµó¡¦À¯¼£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼ ¸µ¼«Ì±ÅÞ»öÌ³¶ÉÄ¹ µ×ÊÆ¹¸»á
¡Ö»ä¤Î¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃÏÊýµÄ°÷¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤«¡ØÃÏ¸µ¤Î½°µÄ±¡¤ÎÀèÀ¸¤Î»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¤¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤¬¡¢Ä®²ñµÄ°÷¤ä¸©²ñµÄ°÷¤Î»Ù±ç¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤âËþ¤Á¤Æ¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³ÅÞ°÷¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¼¡¼¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉü³è¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¼¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍÑ¿®Íê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£ÇÏ¤ÎÉ¡Àè¤Ë¿Í»²¤Ö¤é²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£Æü¤Î¤³¤Î¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇ¸å¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö³°¹ñ¿Í¤òÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤«Âª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¡È³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡É¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡Ä
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀ¯ºöµÄÏÀ¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£³Æ¸õÊä¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¶¯²½¡×¤À¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë°ÜÌ±À¯ºö¤Ï¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»ÊÎáÅãµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¡×
¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸·¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö·ÐºÑÌÜÅª¤ÇÆñÌ±¤òÁõ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÊý¡¢¤³¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¤ªµ¢¤ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¤À¤¬ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÍ¾¾»ÔÄ¹¤ò4´üÌ³¤á¡¢³°¹ñ¿Í¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤À¡£
ÀÅ²¬¸© ÎëÌÚ¹¯Í§ ÃÎ»ö
¡Ö¾ï¤Ë¡Ê³°¹ñ¿Í¤ò¡Ë¡ØÏ«Æ¯ÎÏ¡Ù¤Ç¤·¤«Âª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ø¤³¤ì¤À¤±º£Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢³°¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡ØÀ¸³è¼Ô¡Ù¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ê¹ñ¤Ï¡Ë·ÐºÑ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§¼±¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ö³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤Ï¥Þ¥¹¥È¡×Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿ÍÊë¤é¤¹ÉÍ¾¾»Ô
ÉÍ¾¾»Ô¤Ï¿Í¸ýÌó78Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢3Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬³°¹ñ¿Í¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿©ÎÁÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¼¡¼µÒ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
Å¹°÷
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¡×
1990Ç¯¤ÎÆþ´ÉË¡²þÀµ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Äê½»¼Ô¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿Æü·Ï¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢¥¹¥º¥¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Ê¤ÉÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ëÉÍ¾¾»Ô¤ËÂ¿¤¯°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£
¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ²ñ¼Ò¡Ö¥½¥ß¥Ã¥¯ÀÐÀî¡×¤Ï¡¢½¾¶È°÷2000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î¤¦¤ÁÌó1³ä¤¬³°¹ñ¿Í¤À¡£³¤³°¿Ê½Ð¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¡¢IT¤ä¿·µ¬»ö¶È¤Ê¤É¤ÎÉô½ð¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤Ï¤³¤Î6Ç¯¤Ç5ÇÜ°Ê¾åÁý¤¨¤¿¡£¡¡
¹©¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¤¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥µ¥¸¥ã¥ó¥·¥Á¥¤¡¦¥Ó¥Ê¥ä¥«¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¡£2022Ç¯¤ËÍèÆü¡¢ÀÅ²¬Âç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ó¡¢2024Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¥µ¥¸¥ã¥ó¥·¥Á¥¤¡¦¥Ó¥Ê¥ä¥«¤µ¤ó
¡Ö¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤äAI¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤ÈÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ò°÷¤âÊ£¿ô¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎËÑ·ÄÔ÷¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡£2025Ç¯1·î¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
ICT¥¤¥ó¥Õ¥é¥µ¡¼¥Ó¥¹¼¼ ËÑ·ÄÔ÷ ¼¼Ä¹
¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñÀÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂ¿¹ñÀÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×
ÍÍ¡¹¤Ê¹ñÀÒ¤Î½¾¶È°÷¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¼ÒÆâ¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
³¤³°¿Í»öÉô ÀÐÅÄ°ìÇÏ ÉôÄ¹¡¡
¡Ö¤º¤Ã¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ÇÃý¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì¤Ç»ñÎÁ¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¥µ¥¤¥É¤â¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ã¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶¨¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¡×
ÉÍ¾¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ò¼ê¸ü¤¯»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü²¼ÉôÀµ¼ù¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÆüËÜ¸ì¶µ¼¼¤ÏÉÍ¾¾»Ô¤ÎÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ñµÄ¼¼¤ò¼Ú¤ê¤ë·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½µ¤Ë°ìÅÙ¡¢Ìó20¿Í¤¬½¸¤Þ¤êÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥¤¥ó¥É¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¡£
¡¼¡¼¤É¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¡©
¥¤¥ó¥É½Ð¿È
¡Ö¼ç¿Í¤¬¼Ö¤Î²ñ¼Ò¥¹¥º¥¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¼þ¤ê¤ÎÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¡£ÎÙ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯»ä¤Î²È¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÍè¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤ÎÎÁÍý¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
20Ç¯Â³¤¯¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ¼¼¡£ÉÍ¾¾»Ô¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¢³°¹ñ¿Íµ¬À©¤¬Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ë¤Û¤ó¤´NPO Å´Â¼Ä¾ºÈ¤µ¤ó¡Ê62¡Ë
¡Ö¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥Þ¥¹¥È¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¤·¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤ÌÌ¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢°¤¤ÌÌ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£Âç³ç¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÄÊÌ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¡×
¼õ¤±Æþ¤ì¸å¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎÇ¤¤»¡× ¡È³°¹ñ¿Í¤È¤ÎÊë¤é¤·¡ÉµÄÏÀ¿¼¤Þ¤é¤º¡Ä
³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÀÅ²¬¸©¤ÎÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¡£
2025Ç¯7·î¡¢Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¼õÆþ¤ÈÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¡×¤ò¹ñ¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¸© ÎëÌÚ¹¯Í§ ÃÎ»ö
¡Ö44¤ÎÃÎ»ö¤¬»²²Ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Û¤ÜÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤È¶¦¤Ë¤É¤¦Êë¤é¤¹¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¿¼¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¼¡¼³°¹ñ¿Í¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¾Íè¤ò¤É¤¦Ã´¤¦¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¡©
ÀÅ²¬¸© ÎëÌÚ¹¯Í§ ÃÎ»ö
¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¸å¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ï¸½¾ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤·¤ï´ó¤»¤¬Íè¤ë¡£¼«¼£ÂÎÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¡×
