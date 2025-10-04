¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤¬ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½¬´·¡×¤Ã¤Æ¡©
¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤Î½¬´·¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¥»¥ì¥Ö¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤ÎËèÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿¤â²È¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¥¥ì¥¤¤ËÀ°¤¨¤ë¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¦²È¤ÎÃæ¤ò¥¥ì¥¤¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â»ý¤Á¤À¤«¤éÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤«¤é¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤È¤ï¤¶¤Ë¡ÖÂ¸µ¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¼å¤ß¤ËÉÕ¤±¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Â¸µ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
·¤¤Ï¿·¤·¤¤·¤¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÍú¤´·¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇOK¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë·¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¥ì¥¤¤ËËá¤¤¤ÆÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·¤¤òÃ¦¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤òÁÛÄê¤·¡¢·¤¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥½¡¼¥ë¤ÎÎô²½¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç1Æü¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ä¾ì½ê¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¶â¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤ä¥»¥ì¥Ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤ª»¥¤Ï¿·»¥¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢»È¤¦Â¦¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤â¿·»¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡á¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Â¾¿Í¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¿Í¤ÎÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÝæ¡×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿µ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î½¬´·¤Ï¡¢À¸³è¤¬´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
ËèÆü¤Î½¬´·¤Ï¡¢À¸³è¤¬´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
