¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶»Ù±çÁ¥ÃÄ¤òÙ½Êá ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈóÆñ¤È¹³µÄ¤¬Áê¼¡¤°
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·Ù»¡Åö¶É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î3Æü¸áÁ°¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î³¤¾åÉõº¿¤òÆÍÇË¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥à¡¼¥ÉÁ¥ÃÄ¡×¡ÊGSF¡Ë¤Î¾è°÷¤Î¤¦¤Á¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³¤·³¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿470¿Í¤Î³èÆ°²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¼êÂ³¤´°Î»¸å¤Ë¹ñ³°Âàµî¤È¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³¤·³¤Ï10·î1Æü¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤òÍ¢Á÷Ãæ¤Î»Ù±çÁ¥ÃÄ¤òÙ½Êá¤·¡¢¾è°÷¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹Á¤Ë°ÜÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï 2Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤·¹ñºÝË¡¤Î½å¼é¤òÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±Æü¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶¤Ç¤ÎË½¹Ô¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢Á¥ÃÄ¤È¥¬¥¶½»Ì±¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹³µÄ³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë