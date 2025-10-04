¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÛËèÇ¯¥ê¥ÔÇã¤¤¤¹¤ëÌ¾ÉÊ¤â¡ª ½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËÃå¤ë¡ÖÂç¿Í¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ë¥Ã¥È¡×3Áª
Âç¿Í½÷À¤¬½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËÃå¤ë¤Ê¤é¡ª ¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ö¤¤ì¤¤¸«¤¨¥Ë¥Ã¥È¡×3Áª½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¥×¥Á¥×¥é¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¤¤ì¤¤¸«¤¨¥Ë¥Ã¥È¤ò3ÅÀ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ÆÀöÂõµ¡¤Çµ¤·Ú¤ËÀö¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¶ß¤Ä¤¤Î¥Ë¥Ã¥È¤¬½Ü¡ª ¼«Âð¤ÇÀö¤¨¤ë¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ý¥í¥»¡¼¥¿¡¼¡×
¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¥ê¥Ö¥Ý¥í¥»¡¼¥¿¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ2990±ß¡Ë¤Ï¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¡È¥¹¥¥Ã¥Ñ¡¼¶ß¡É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤æ¤Ã¤¿¤êÃå¤é¤ì¤ëÇö¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î·×5¿§¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½©¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Î³«¤¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
2. ËèÆüÃå¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¾å¼ÁÁÇºà¤Î¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¡×
¡Ö¥á¥ê¥Î¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ3990±ß¡Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¸÷Âô´¶¤È³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¶ËºÙ¥á¥ê¥Î¥¦¡¼¥ë¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿Íµ¤ÄêÈÖ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥²¡¼¥¸¤ÇÊÔ¤Þ¤ì¤¿Äø¤è¤¤¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÇö¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ç¤¤ì¤¤¸«¤¨¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ëè¥·¡¼¥º¥óÇã¤¤Â¤¹¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤Ì¾ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥«¥é¥Ð¥ê¤¬¹ç·×11¿§¤ÈËÉÙ¤Ç¡¢Ãå¤¿¤¤¿§¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ëÁªÂò»è¤ÎÂ¿¤µ¤â¡ý¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤¤ì¤¤¿§¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ê¤¯¤¹¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ê¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÈ¯¿§¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¥Ö¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÀÄ·Ï¤Î¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡£Â¤â¤È¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤¿¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É¤Î¥·¥å¡¼¥º¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥Ü¥¿¥ó¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤Ç¡¢¶»¸µ¤Î°õ¾Ý¤âÄ´À°²ÄÇ½¡Ö¥Ý¥í¥»¡¼¥¿¡¼¡×
¡Ö¥á¥ê¥Î¥Ý¥í¥»¡¼¥¿¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ3990±ß¡Ë¤Ï¥á¥ê¥Î¥¦¡¼¥ë¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ý¥í¥Í¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤³¤Î½©Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¶ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ë¥Ã¥È¡É¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ëº£¤Ã¤Ý¤µ¤â²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¥³¡¼¥Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Äø¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃå¤ä¤¹¤¯¡¢3¸Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î³°¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶»¸µ¤Î°õ¾Ý¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÊØÍø¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î·×6¿§¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤ä¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤É¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¾®Êª¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ÏÆü¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¾Ò²ð¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Öºß¸Ë¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
(Ê¸:²£À¥ ¿¿ÃÎ»Ò¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¬¥¤¥É¡Ë)