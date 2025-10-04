ºå¿À¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¡¡¥»ºÇ½ªÆü¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡È7/12¡É¡ÄÂ¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤â¤ª¼ê¾å¤²
ºå¿À¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï1986Ç¯¥Ð¡¼¥¹°ÊÍè
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï4Æü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¶¯¤µ¤Ç¥Ú¥Ê¥ó¥È¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë12ÉôÌç¤Î¤¦¤Á7ÉôÌç¤ò¡ÈÀ©°µ¡É¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëº×¤ê¡×¤È²þ¤á¤Æ·É°Õ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÇ·âÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Î2´§¡£À¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï1985Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡Ö40È¯¡õ100ÂÇÅÀ¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£ºå¿À¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï1986Ç¯¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹°ÊÍè39Ç¯¤Ö¤ê¡£ÂÇÄã´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÍ½Ð¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬32ÅðÎÝ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³6ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼êÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢W¥¨¡¼¥¹¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬14¾¡¡¢¾¡Î¨.778¡¢144Ã¥»°¿¶¤Ç¡ÈÅê¼ê3´§¡É¤òÃ£À®¡£ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬ËÉ¸æÎ¨1.55¤Ç¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î4¿Í¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¿ô¤¬É¬¤º¤·¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÇÔ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºå¿À¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤ÐÅêÂÇ¤Î¼çÌò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤ß¤Ç2°ÌDeNA¤Ë13¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÈÁöÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö½ã¿è¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¾Úµò¡×¡Öµå±ã¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¥¢¥ï¡¼¥É¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¼ÂÎÏ¤È¿Íµ¤¤¬ÈæÎã¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¿´¤«¤é¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë