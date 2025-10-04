¡Ö¥«¥é¡¼¤¬♡¡×¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¡©¡×¿·¥¹¥Þ¥Ûà¥É¥ä´éá¥Á¥é¸«¤»!?¡¡µð¿Í¥¤¥±¥á¥óOB¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¼ê¸µ¤Þ¤Ç·×»»!? ¤ªÞ¯Íî¤Ê»Ñ¤Ë¡Ä
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤¿½ïÊý¹Ì°ì¤µ¤ó(·§ËÜ»Ô½Ð¿È)¤¬µÊÃãÅ¹¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ë²¿µ¤¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ê¸µ¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¥Í¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Âµ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅº¤¨¤¿¤ªÞ¯Íî¤Ê¥ª¥Õ»Ñ¤òÅê¹Æ¡£Ì¾¸Å²°È¯¾Í¤ÎµÊÃãÅ¹¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖiPhone17¥×¥í¤À¡ª¤·¤«¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥é¡¼¡×¡Ö¤¢¤é¡£ÁÇÅ¨¡×¡ÖÁáÂ®ºÇ¿·iPhone¼ê¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¥«¥é¡¼¤¬♡¤Ç¤¹¡×¡Ö·ÈÂÓ¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢½ïÊý¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë»ý¤Áà¥Á¥é¸«¤¨á¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬¡£
¡¡¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ½ïÊý¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡ª½éiPhone¤¬¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤òÁªÂò¤Ç¤¤Æ±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥é¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£