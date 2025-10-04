¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤È£±ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×Íèµ¨Â³Åê¤ÎÀ¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡¡2Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤ò
¡¡¢¡³ÚÅ·3¡½2À¾Éð¡Ê4Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë
¡¡À¾Éð¤Ï4Æü¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬Íèµ¨¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨ºÇ½ªÀï¸å¡¢±üÂ¼¼ÒÄ¹¤«¤éÀµ¼°¤ËÍèµ¨Â³Åê¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ²÷Âú¤·¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï63¾¡77ÇÔ3Ê¬¤±¤Î5°Ì¡£ºÇ½ªÀï¤Ï9°ÂÂÇ¤Ç2ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤ÆÀËÇÔ¤·¤¿¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅê¼ê¿Ø¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ·Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂÇ¤ÄÊý¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ø¤¢¤È1ËÜ¡Ù¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤Ø¤Î²ÝÂê¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡Ö¾å°Ì¤È¤Îº¹¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ï10¾¡¡¢20¾¡¤Îº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌî¼ê¿Ø¤ÎÂæÆ¬¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤ÏÀ¾Àî°¦Ìé¡¢Âìß·²Æ±û¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç12¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£¼ã¤¤ÎÏ¤Ï²ê¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±üÂ¼¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀ¾¸ýÂÎÀ©¤ÇÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë