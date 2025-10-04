¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¹ë±«¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÊ³Æ®¡ÖÊ¡²¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×»°±ºÂÙÇ¯¤µ¤ó´¶³´¡Ú¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬30¼þÇ¯¡Û
¡¡¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿OBÀï¤¬4Æü¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Î²£ÉÍFCÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£Âç±«¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·üÌ¿¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»°±ºÂÙÇ¯¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤¬½Ð¾ìOB¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î½Ð¾ì¡£Æ±¤¸¤¯¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Åç¿¹¬¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï1999¡Á2001Ç¯¤ËºßÀÒ¡£00Ç¯¤ÎÂè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤³¤½Í¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¤¬¡¢01Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ï½é¤á¤ÆJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾º¹ß³Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¤ËÄêÃå¤·¤Æ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬Ê¡²¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ÅÁã¤ÎÈ¯Å¸¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡1996Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢08¡Á11Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¼ÄÅÄÁ±Ç·¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤È²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¯µï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é¸«¤¿¤Î¤Ï¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¡£²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡1998Ç¯¤ËJ1»²Æþ·èÄêÀï¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤ÇÅÁÀâÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿»³²¼Ë§µ±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£µ×¡¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£