¡Ú¹â¹»Ìîµå¡¦½©µ¨¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¡Ûµð¿Í£Ö£¹Àï»Î¤Î¼ÆÅÄ·®¤µ¤ó¡¢Êì¹»¡¦Ë¡À¯Æó¹âÀï¤ò´ÑÀï¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç½Õ²ÆÄÌ¤¸£±£±ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ëË¡À¯Æó¡££±£¹£¶£°Ç¯²Æ¡¢£¶£±Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡Ö²Æ½ÕÏ¢ÇÆ¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¹â¹»Ìîµå¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿Ì¾Ìç¤À¡£¤½¤Î²«¶â´ü¤òÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤Ëµð¿Í¤Ç£Ö£¹¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ÆÅÄ·®¤µ¤ó¡Ê£¸£±¡Ë¡£¡ÖÀÎ¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¡Ê¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡ËÂçÊÑ¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÅö»þ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²Æ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï½à·è¾¡¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¡Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£°Õ³°¤Ë¤âÊÝÅÚ¥±Ã«µå¾ì¤Ç¤Ï½é´ÑÀï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¾¾ÅÄ¤¬´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢´ØÅìÂç²ñ¤ÎÀÚÉä¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµîÇ¯±þ±ç¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤¤¹¥Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È±¦ÏÓ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö´ØÅìÂç²ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÎÆ»¤â³«¤±¤ë¡×¤ÈÍè½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢£¸£¸Ç¯²Æ°ÊÍè¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£