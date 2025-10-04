¿·º§¤ÎÀî¸ý°ª¡¢ÀÚ¤Ã¤¿¡©ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿É÷¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡Ä¡©É÷¤À¤è¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤µºÇ¶¯¡×
¡¡£··î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÏÃÂê¤Î½÷Í¥¡¦Àî¸ý°ª¤¬¡¢£´Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿É÷¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ø¥¢¡¼¤Ë½©Éþ»Ñ¤ä»±¤ò¤µ¤¹ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡Ä¡©É÷¤À¤è¤Í¡×¡Ö°ª¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤µºÇ¶¯¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¸ý¤Ïº£Ç¯¤Î£··î£²£¹Æü¤Ë¡¢¸µ£Ë¡½£±»°³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡ÖÈà¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡¢»ä¤âÆü¡¹´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£