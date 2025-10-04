¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡¢´´»öÄ¹¿Í»ö¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¡£¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÄÎ¢¶âµÄ°÷¤ÎÅÞÌò°÷¡õ³ÕÎ½ÅÐÍÑ¤âÈÝÄê¤»¤º
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬Âè£²£¹ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¡£·èÁªÅêÉ¼¤ÇËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤òÇË¤ëµÕÅ¾¾¡Íø¡££±£µÆü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å£¶»þ¤«¤éÅìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç²ñ¸«¡£
¡¡´´»öÄ¹¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤µ¤Ã¤½¤¯¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Á°Äó¤È¤·¤ÆÀ¯ºö¶¨µÄ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â°ì½ï¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌÀÆü¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¡¢¿Í»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬³ÆÅÞ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÊý¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«Ì±ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¡×¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤ò²¿¤«¤ËÅÐÍÑ¤·¤¿¤é¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¤Ë»ÊË¡Åª¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÉÔµºÜ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¯ÎÑ¿³¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢Áªµó¤Ç¹ñÌ±¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë»ä¤¿¤Á¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÁ´¹ñÌ±¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªµó¶è¤ÇÍý²ò¤òÆÀ¤Æ¡¢µÄÀÊ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢²¿¤â¤»¤º¤ËËÜ²ñµÄ¤À¤±½Ð¤Æ¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ïº£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿³È½¤ò¼õ¤±¤ÆÁªµó¶è¤ÎÊý¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¬ºàÅ¬½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤òÁª¤ó¤À¤Î¤È¡¢¤â¤·Ê¹¤«¤ì¤¿¤é»ä¤¬ÀâÌÀ¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¶¯¤¤¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È»ä¤¬ÀâÌÀ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÅú¤¨¤¿¡£