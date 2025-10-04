Ãæ¹ñ¿·áÅ¥«¥·¥å¥¬¥ë¡¡¹ñ·ÄÀá¡¦Ãæ½©ÀáÏ¢µÙ½éÆü¤Î´Ñ¸÷µÒ25Ëü¿ÍÄ¶¤¹
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á10·î4Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¢Ó½½º¡Ê¥«¥·¥å¥¬¥ë¡ËÃÏ¶è¤Ï¡¢¹ñ·ÄÀá¤ÈÃæ½©ÀáÏ¢µÙ¡Ê1¡Á8Æü¡Ë¤Î½éÆü¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.6¡óÁý¤Î25Ëü3800¿Í¡¢´Ñ¸÷¼ýÆþ¤Ï6.7¡óÁý¤Î2²¯400Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢µÙ´ü´ÖÃæ¡¢Æ±ÃÏ¶è¤Ç¤Ï·Ê´Ñ´Õ¾Þ¤äÌ±Â¯ÂÎ¸³¡¢ÇîÊª´Û¸«³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»ºµ»½Ñ¤ÎÅ¸¼¨¤È¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Ê¸·Ý¸ø±é¡¢·îÌßºî¤êÂÎ¸³¤Ê¤É·×50·ï¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ï¥«¥·¥å¥¬¥ë¤ÎÊ¸²½ÅªÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Çò»Ö¶¯¡Ë