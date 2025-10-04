¡ÖÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡×Episode7 ¿¼ß·Ã¤ºÈ¡õµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬·²ÇÏ¤ò½ä¤ëÎ¹¡ª¥È¡¼¥¯¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¿¼ß·¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¸ì¤ë
¡ÖÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡×Episode7¤ò¡¢ÌÀÆü10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ25Ê¬¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
º£²óÊüÁ÷¤ÎEpisode7¤Ï¡¢Snow Man ¿¼ß·Ã¤ºÈ&µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ"10ÈÖÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼"AIÉ÷¥í¥Ü¡Ö¥¿¥Ó¥£¡×¤¬·²ÇÏ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£
Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÉ¸¹â¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ºÌ¾¸Ð¡£¼êÁæ¤®¥Ü¡¼¥È¤ËÍÉ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¼«Á³¤Î¶õµ¤¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¡£Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î¾®Çþ¤Î»ºÃÏ¡¦¹âºê¡£¡È¥Ñ¥¹¥¿¤Î³¹¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿Ì¾Å¹¤Î°ì»®¤Ë´¶·ã¤¹¤ë2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¹âºê¤À¤ë¤ÞÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª»û¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤ë¤Þºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤ë¤Þ¤Ë¹þ¤á¤¿º£¤Î´ê¤¤¤È¤Ï¡Ä¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ó¥£¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤â¡£¡Ö¸ÅÃå¤¬¹¥¤¡×¤Ê2¿Í¤Ï¡¢¥¿¥Ó¥£¤Î°ÆÆâ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸ÅÃåÅ¹¤Ø¡£´ò¤·¤½¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢·²ÇÏ¤ËÅÁ¤ï¤ëÌ¾Êª¡Ö¥¹¥ÎÆé¡×¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥È¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¡£Ï·ÊÞ³äË£¤ÇÌ£¤ï¤¦¤¢¤Ã¤¿¤«Æé¤Ë¡¢¿´¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¥È¡¼¥¯¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¿¼ß·¤¬¸ì¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï--¡£
¡ÖÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡×ÊüÁ÷¡õÇÛ¿®Æü¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡§16:25-16:55
Episode1¡Á6¡¡ÇÛ¿®Ãæ
Episode7¡¡¡¡10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode8¡¡¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode9¡¡¡¡10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode10¡¡ 11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§¡ÖÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡×
¢£ÊüÁ÷ÇÞÂÎ¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
¢£ÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§Hulu¡ÊTVer¤Ê¤É¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§¡ÖÎ¹¤¹¤ëSnow Man / ´°Á´ÈÇ - Traveling with Snow Man -¡×
¢£ÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹
¡ã¡ÖÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡×¡ä
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À©ºî¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Snow Man¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Æì¤ò¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÆüËÜ¤òËÌ¾å¤·Â³¤±ËÌ¤ÎÂçÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Þ¤ÇÎ¹¤¹¤ë´ë²è¡£¤½¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀä·Ê¡¦¥°¥ë¥á¡¦¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï"10ÈÖÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼"AIÉ÷¥í¥Ü¡Ö¥¿¥Ó¥£¡×¡£Èà¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¡Ö¥¿¥Ó¥£¡×¤¬µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢One for Snow Man, Snow Man for One¡Ê1¿Í¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Sno£÷ Man¤Ï1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡£Î¹¤òÄÌ¤·¤ÆSnow Man¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬Snow Man¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¤ÈÎ¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£
¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¡¢å«¤È·è°Õ¡½¡½¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Snow Man¤Î»ê¹â¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£