¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¬¥ÃÂÀ¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@vegatta_0502)¤Ç¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼½áÇ·²ð»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÀçÂæ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤ÎGK¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºòÇ¯11·î¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó(¥¹¥Æ¡¼¥¸4)¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼»á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡ÖÎÂÍ¦´ð°úÂà»î¹ç presented by SGC¡×¤Ç»Ù±çÊç¶â¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë°§»¢¤·¤¿¤¤¤ÈËÜ¿Í¤«¤é¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÆü4Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J2Âè32Àá¡¦RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÀï(¡ü1-2)¤Ø¤ÎÍè¾ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¬¥ÃÂÀ¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼»á¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¤ª¤«¤¨¤ê!!¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
