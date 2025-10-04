¥ë¡¼¥¡¼CBº¬ËÜ½éÀèÈ¯¤Î±ºÏÂ¡¢¥Æ¥ê¥óJ1½éÃÆ¤ÇÂÔË¾ÇòÀ±! 2°Ì¿À¸Í¤Ï¼ó°Ì¤È¤Î¡ÈÅ·²¦»³¡ÉÁ°¤ËÄË¤¤ÂÆ§¤ß
[10.4 J1Âè33Àá ±ºÏÂ 1-0 ¿À¸Í ºë¶Ì]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï4Æü¡¢Âè33Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò1-0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï°ìÅÙ¤â¾¡Íø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿9·î¤ò·Ð¤Æ¡¢10·î½é¿Ø¤Ç¸ø¼°Àï7»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£FW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤ÎJ1½é¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢2°Ì¤Î¿À¸Í¤Ï¼¡Àá¤Ç¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤Î¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È¤ÎÅ·²¦»³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄË¤¤ÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç8°Ì¤Î±ºÏÂ¤È2°Ì¤Î¿À¸Í¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¡£¥Û¡¼¥à¤Î±ºÏÂ¤ÏDF¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤ò¼õ¤±¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç½Ð¿È¤Î¥ë¡¼¥¡¼DFº¬ËÜ·òÂÀ¤¬J1¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÌÜ¤Ç½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¡£ÂÐ¤¹¤ë¿À¸Í¤Ïºòµ¨J¥ê¡¼¥°MVP¤Çº£µ¨¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿FWÉðÆ£²Åµª¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¡£DF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢DFËÜÂ¿Í¦´î¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£[¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡½øÈ×¤Ï±ºÏÂ¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Îµ¯ÅÀ¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ïº¬ËÜ¡£Á°È¾4Ê¬¡¢±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·â¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¹¶·â¤«¤é¥Æ¥ê¥ó¤¬ÀË¤·¤¤¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¡£¤Þ¤¿Æ±9Ê¬¤Ë¤Ïº¬ËÜ¤¬¹ë²÷¤Ê¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤ËÆÏ¤±¡¢¤Þ¤¿¤âDFÀÐ¸¶¹¶µ¤Î¹¶·â»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤È¡¢Æ±10Ê¬¤Ë¤Ïº¬ËÜ¤¬FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤È¤Î¶õÃæÀï¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ½é¤Î·èÄêµ¡¤ÏÁ°È¾16Ê¬¡¢±ºÏÂ¤Ï±¦CK¤òFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬Ã»¤¯½Ð¤·¡¢MF¶â»ÒÂóÏº¤¬¸å¤í¤ËÌá¤¹¤È¡¢MFÅÏî´Î¿Ëá¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥µ¥ô¥£¥ª¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï±¦¤Ë³°¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±21Ê¬¡¢¥Æ¥ê¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¡¢ºÇ¸å¤ÏMF°Âµï³¤ÅÏ¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â±¦¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¿À¸Í¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÊÖ¤·¡¢Á°È¾24Ê¬¡¢FW¥¨¥ê¥¤Î¥¯¥í¥¹¤òÂçÇ÷¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢DF¼ò°æ¹âÆÁ¤¬²Ì´º¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ë¤ÏFWµÜÂåÂçÀ»¤âÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤ò³°¤ì¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ò²£ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾39Ê¬¡¢¿À¸Í¤Ï¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤ÇMF·ÀèÍ´Ìï¤¬Áê¼ê¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¤³¤ì¤ò¥¨¥ê¥¤¬¤Ï¤¿¤¡¢¼ò°æ¤Î¥¯¥í¥¹¤¬±ºÏÂDF²®¸¶ÂóÌé¤Î¿ÈÂÎ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¤²¤¿¼ê¤ËÄ¾·â¡£¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ¿Â§¤Ç¿À¸Í¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎµÜÂå¤¬º¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÀ¾Àî¼þºî¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£µÜÂå¤Ïºòµ¨¤ÎÂè32Àá¤Ç¤âÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤ÎPK¤òÀ¾Àî¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ0-0¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾2Ê¬¡¢¤¹¤°¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï¶â»Ò¤¬±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¡¢FK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥ô¥£¥ª¤¬½³¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¥Æ¥ê¥ó¤¬È¿±þ¡£¹â¤¤ÂÇÅÀ¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£±ºÏÂ¤ÏÄ¾¶á4»î¹ç¤ÇÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢º£²Æ²ÃÆþ¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¤«¤éÂÔË¾¤ÎJ1½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â±ºÏÂ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Á°È¾¸Â¤ê¤ÇÂçÇ÷¤¬Âà¤¤¤¿¿À¸Í¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£¤À¤¬¡¢±ºÏÂ¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·è¤áÀÚ¤ì¤º¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¿À¸Í¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ¤ÏÀ¾Àî¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï4Æü¡¢Âè33Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò1-0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï°ìÅÙ¤â¾¡Íø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿9·î¤ò·Ð¤Æ¡¢10·î½é¿Ø¤Ç¸ø¼°Àï7»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£FW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤ÎJ1½é¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢2°Ì¤Î¿À¸Í¤Ï¼¡Àá¤Ç¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤Î¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È¤ÎÅ·²¦»³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄË¤¤ÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç8°Ì¤Î±ºÏÂ¤È2°Ì¤Î¿À¸Í¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¡£¥Û¡¼¥à¤Î±ºÏÂ¤ÏDF¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤ò¼õ¤±¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç½Ð¿È¤Î¥ë¡¼¥¡¼DFº¬ËÜ·òÂÀ¤¬J1¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÌÜ¤Ç½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¡£ÂÐ¤¹¤ë¿À¸Í¤Ïºòµ¨J¥ê¡¼¥°MVP¤Çº£µ¨¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿FWÉðÆ£²Åµª¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¡£DF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢DFËÜÂ¿Í¦´î¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£[¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ½é¤Î·èÄêµ¡¤ÏÁ°È¾16Ê¬¡¢±ºÏÂ¤Ï±¦CK¤òFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬Ã»¤¯½Ð¤·¡¢MF¶â»ÒÂóÏº¤¬¸å¤í¤ËÌá¤¹¤È¡¢MFÅÏî´Î¿Ëá¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥µ¥ô¥£¥ª¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï±¦¤Ë³°¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±21Ê¬¡¢¥Æ¥ê¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¡¢ºÇ¸å¤ÏMF°Âµï³¤ÅÏ¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â±¦¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¿À¸Í¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÊÖ¤·¡¢Á°È¾24Ê¬¡¢FW¥¨¥ê¥¤Î¥¯¥í¥¹¤òÂçÇ÷¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢DF¼ò°æ¹âÆÁ¤¬²Ì´º¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ë¤ÏFWµÜÂåÂçÀ»¤âÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤ò³°¤ì¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ò²£ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾39Ê¬¡¢¿À¸Í¤Ï¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤ÇMF·ÀèÍ´Ìï¤¬Áê¼ê¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¤³¤ì¤ò¥¨¥ê¥¤¬¤Ï¤¿¤¡¢¼ò°æ¤Î¥¯¥í¥¹¤¬±ºÏÂDF²®¸¶ÂóÌé¤Î¿ÈÂÎ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¤²¤¿¼ê¤ËÄ¾·â¡£¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ¿Â§¤Ç¿À¸Í¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎµÜÂå¤¬º¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÀ¾Àî¼þºî¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£µÜÂå¤Ïºòµ¨¤ÎÂè32Àá¤Ç¤âÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤ÎPK¤òÀ¾Àî¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ0-0¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾2Ê¬¡¢¤¹¤°¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï¶â»Ò¤¬±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¡¢FK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥ô¥£¥ª¤¬½³¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¥Æ¥ê¥ó¤¬È¿±þ¡£¹â¤¤ÂÇÅÀ¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£±ºÏÂ¤ÏÄ¾¶á4»î¹ç¤ÇÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢º£²Æ²ÃÆþ¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¤«¤éÂÔË¾¤ÎJ1½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â±ºÏÂ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Á°È¾¸Â¤ê¤ÇÂçÇ÷¤¬Âà¤¤¤¿¿À¸Í¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£¤À¤¬¡¢±ºÏÂ¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·è¤áÀÚ¤ì¤º¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¿À¸Í¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ¤ÏÀ¾Àî¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)