°Õ³°¤Ê¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é·è¾¡ÃÆ! Ê¡²¬¤¬¹ß³Ê·÷¤Î²£ÉÍFC¤Ë´°Éõ¾¡Íø&Ï¢ÇÔ¤ò5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
[10.4 J1Âè33Àá Ê¡²¬ 1-0 ²£ÉÍFC ¥Ù¥¹¥¹¥¿]
¡¡J1Âè33Àá¤¬4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢15°Ì¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç18°Ì²£ÉÍFC¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤ò5¤Ç»ß¤á¤ë8»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£²£ÉÍFC¤Ï6Àï¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡°Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾ÃÙ¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¡£Á°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾6Ê¬¤ËÊ¡²¬¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸CK¤«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤ÎMF¶¶ËÜÍª¤¬±¦Â¤ÇÄã¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¤ÎMFÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃæ±û¤Ø¡£¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤¿MFÅòß·À»¿Í¤¬º¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÀèÀ©¤·¤¿Ê¡²¬¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1-0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£¹ß³Ê·÷¤Î²£ÉÍFC¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ï¡Ö9¡×¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
