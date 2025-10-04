º£½µ¤Î¾å´ü¡Ú¶ÈÀÓ¾åÊý½¤Àµ¡ÛÌÃÊÁ°ìÍ÷ (9/29～10/3¡¡È¯É½Ê¬)
¡¡9·î29Æü～10·î3Æü¤Ë¡¢¾å´ü¶ÈÀÓ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤«¤é¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Î¾åÊý½¤ÀµÎ¨¤Î¹â¤¤½ç¤Ëµ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹õ»úÅ¾´¹¤äÀÖ»ú½Ì¾®¤Ï½ü¤¤¤¿¡£
¥³ー¥É ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »Ô¾ì¡¡ ·è»»´ü¡¡¡¡½¤ÀµÁ°¡¡½¤Àµ¸å¡¡½¤ÀµÎ¨¡¡¹¹¿·Æü
<3396> ¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡¡¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 8¡¡¡¡¡¡¡¡64¡¡¡¡ 247¡¡ 285.9¡¡¡¡9/30
<5271> ¥Èー¥è¥¢¥µ¥Î¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 8¡¡¡¡¡¡ 160¡¡¡¡ 462¡¡ 188.8¡¡¡¡10/1
<7184> ÉÙ»³Âè°ì¶ä¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡5600¡¡¡¡9600¡¡¡¡71.4¡¡¡¡9/29
<6814> ¸ÅÌîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ð¡¡¡¡25/ 8¡¡¡¡¡¡7000¡¡ 10100¡¡¡¡44.3¡¡¡¡10/3
<4620> Æ£ÁÒ²½¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡ 700¡¡¡¡1000¡¡¡¡42.9¡¡¡¡9/30
<7601> ¥Ý¥×¥é¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 8¡¡¡¡¡¡ 171¡¡¡¡ 244¡¡¡¡42.7¡¡¡¡9/29
<1850> Æî³¤Ã¤Â¼¡¡¡¡¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡ 750¡¡¡¡1040¡¡¡¡38.7¡¡¡¡9/29
<3447> ¿®ÏÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åì£Ó¡¡¡¡25/ 9¡¡¡¡¡¡ 840¡¡¡¡1050¡¡¡¡25.0¡¡¡¡9/29
¢¨Ã±°Ì¡§·Ð¾ïÍø±×¤ÏÉ´Ëü±ß¡¢½¤ÀµÎ¨¤Ï¡ó
¢¨»Ô¾ìÎ¬¾Î¡§¡ÖÅì£Ð¡×¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¢¡ÖÅì£Ó¡×¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
