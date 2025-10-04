º£½µ¤ÎÄÌ´ü¡Ú¶ÈÀÓ¾åÊý½¤Àµ¡ÛÌÃÊÁ°ìÍ÷ (9/29～10/3¡¡È¯É½Ê¬)
¡¡9·î29Æü～10·î3Æü¤Ë¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤«¤é¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Î¾åÊý½¤ÀµÎ¨¤Î¹â¤¤½ç¤Ëµ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹õ»úÅ¾´¹¤äÀÖ»ú½Ì¾®¤Ï½ü¤¤¤¿¡£
¥³ー¥É ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡·è»»´ü¡¡ ½¤ÀµÁ°¡¡ ½¤Àµ¸å¡¡½¤ÀµÎ¨¡¡¹¹¿·Æü
<7184> ÉÙ»³Âè°ì¶ä¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 3¡¡¡¡ 9200¡¡¡¡14700¡¡¡¡59.8¡¡ 9/29
<5076> ¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 3¡¡¡¡51400¡¡¡¡75800¡¡¡¡47.5¡¡ 9/30
<1965> ¥Æ¥¯¥ÎÉ©ÏÂ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 3¡¡¡¡10400¡¡¡¡13200¡¡¡¡26.9¡¡ 9/30
<2975> ¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥«¡¡Åì£Ð¡¡ 25/11¡¡¡¡ 4981¡¡¡¡ 6002¡¡¡¡20.5¡¡ 9/30
<3965> ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë£Á¡¡Åì£Ó¡¡ 25/ 9¡¡¡¡¡¡440¡¡¡¡¡¡525¡¡¡¡19.3¡¡ 9/29
<5271> ¥Èー¥è¥¢¥µ¥Î¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 2¡¡¡¡¡¡520¡¡¡¡¡¡600¡¡¡¡15.4¡¡ 10/1
<6469> ÊüÅÅÀºÌ©¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 2¡¡¡¡¡¡616¡¡¡¡¡¡708¡¡¡¡14.9¡¡ 10/2
<6506> °ÂÀîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 2¡¡¡¡45500¡¡¡¡50500¡¡¡¡11.0¡¡ 10/3
<2927> £Á£Æ£Ã－£È£Ä¡¡Åì£Ó¡¡ 25/ 8¡¡¡¡ 2200¡¡¡¡ 2441¡¡¡¡11.0¡¡ 10/3
<9554> ¥¨¥¤¥Ó¥Ã¥¯¡¡¡¡Åì£Ç¡¡ 25/ 9¡¡¡¡¡¡668¡¡¡¡¡¡724¡¡¡¡ 8.4¡¡ 9/29
¢¨Ã±°Ì¡§·Ð¾ïÍø±×¤ÏÉ´Ëü±ß¡¢½¤ÀµÎ¨¤Ï¡ó
¢¨»Ô¾ìÎ¬¾Î¡§¡ÖÅì£Ð¡×¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¢¡ÖÅì£Ó¡×¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢¡ÖÅì£Ç¡×¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹