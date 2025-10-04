¸µµ®·Ê¾¡¡¦Ì«Àî¿ÆÊý¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¡×¡ÖÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡×¡¡Âç¶ä°É¤ÈÊÌ¤ì¡¡°úÂàÁêËÐ¤Ë¸µ°¤Éðºé¤é½ÐÀÊ
¡¡ºòÇ¯½©¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¡Ê29¡Ë¤Î°úÂàÁêËÐ¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¡¢Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤ÎÎ¾²£¹Ë¤äÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¡Ê73¡Ë¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÇºòÇ¯12·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µ¾®·ë¡¦°¤Éðºé¤ÎÂÇ±ÛÔ÷Ìé¡Ê¤¦¤Æ¤Ä¡¦¤Õ¤ß¤ä¡Ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤éÌó300¿Í¤¬¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î²ÖÆ»¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÇÈ±¼°¤À¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡»Õ¾¢¤Î¾ïÈ×»³¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦Î´»°¿ù¡Ë¤Î»ß¤á¤Ð¤µ¤ß¤ÇÂç¶ä°É¡Ê¤ª¤ª¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ÎÏ»Î¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ë¸Ø¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¡¦º´Æ£°ìºÈ¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÉð»ÎÆ»¤ÎÀº¿À¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Í¥¾¡4²ó¡¢Âç´Ø¤Ï30¾ì½êÌ³¤á¤¿¡£ÃÇÈ±¼°¤Ç¤âÎÞ¤ò¸«¤»¤º¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤Ç¡ÖÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤é´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÃÇÈ±¼°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ò´¢¤ê¾å¤²¡¢¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ø¥¢¤ÎÈ±·Á¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê»¶È±¤Ï¡Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤À¼Â´¶¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¤Þ¤²¤ò·ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¾ïÈ×»³Éô²°¤ÇÉô²°ÉÕ¤¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤ÎÏ»Î¤ò°é¤Æ¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£ÀèÇÚÊý¤ä¼ã¤¤ÎÏ»Î¤¿¤Á¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¡¢µÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡þÌ«Àî¡¡µ®¿®¡Ê¤ß¤Ê¤È¤¬¤ï¡¦¤¿¤«¤Î¤Ö¡áËÜÌ¾¡¦º´Æ£µ®¿®¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë8·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©°²²°»Ô½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£ºë¶Ì±É¹â3Ç¯¤Î14Ç¯½©¾ì½ê¤Ëµ®Çµ²ÖÉô²°¤«¤é½éÅÚÉ¶¡£17Ç¯½é¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¡£µ®Çµ²Ö¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡Ë¤ÎÂà¿¦¤Ç18Ç¯10·î¤ËÀé²ì¥Î±ºÉô²°¡Ê¸½¾ïÈ×»³Éô²°¡Ë¤ËÅ¾ÀÒ¡£19Ç¯½Õ¾ì½ê¸å¤ËÂç´Ø¤Ë¾º¿Ê¡£Âç´Ø¤ò30¾ì½êÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯½©¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£°úÂà¸å¤ÏÇ¯´ó¡ÖÌ«Àî¡×¤ò½±Ì¾¡£ÄÌ»»441¾¡254ÇÔ116µÙ¡£Í¥¾¡4²ó¡£¼ì·®¾Þ3²ó¡¢´ºÆ®¾Þ2²ó¡¢µ»Ç½¾Þ2²ó¡£¶âÀ±3¸Ä¡£ÆÀ°Õ¤ÏÆÍ¤¡¢²¡¤·¡£