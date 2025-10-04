¡È¥ê¥¢¥ë¶ÚÆù¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡É¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡Ö´°À®¤µ¤ì¤¿ÆùÂÎ¡×¤¬ÂçÀä»¿¡ÄÀ¸°Õµ¤¾®Ì¼¢ªÌµÇÔ½÷²¦¤Ø¿Ê²½¤Î¡È´ÓÏ½¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡¡ÈÀ¸°Õµ¤¤Ê¿·À±¡É¤«¤é´ÓÏ½¤¢¤ë²¦¼Ô¤Ø¡½¡½¡£ÌµÇÔ³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡È¶ÚÆù¥Ð¡¼¥Ó¡¼¿Í·Á¡É¤Î´°À®¤µ¤ì¤¿ÆùÂÎ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´°àú¤ÊÆùÂÎ¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¢¶Ú¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ê¥¢¥ë¶ÚÆù¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡ÉÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆùÂÎÈþ
¡¡WWE½÷»Ò²¦¼Ô¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤¬¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Ö½÷»Ò²¦¼ÔÂÐ·è¡×¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤òÆ²¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ¤¤¥Á¥§¥ê¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥®¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤ë²¦¼Ô¤Î»Ñ¤Ï°µ´¬¡£»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSmackDown¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤À¤¬¡¢´°àú¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¢¶Ú¡×¡Ö´°àú¤ÊÆùÂÎ¡×¡Öµæ¶Ë·Ï¡×¤ÈÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¡ÖTiffy timers¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥Õ¥£¡¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¥º¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤È¡£¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤¡¡¢¥Æ¥£¥Õ¥£¡¼¡¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¥º¡ª¤³¤Î¥Õ¥¡¥óÌ¾Âç¹¥¤¡×¤È¿¿¿·¤·¤¤¸Æ¾Î¤Ë´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ä¡¼¡¦¥Ù¥ë¥Ä¡×¤ÈÆó´§²¦¤ò´ê¤¦À¼¤ä¡¢¡Öº£°ìÈÖ¤Î¥®¥¢¤À¡ÄÂç¹¥¤¡×¤È¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¾Î»¿¤¹¤ë°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï1·î¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¤Ç²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¡£Àè½µ¤Î¡ÖSmackDown¡×¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥«¡¼¥®¥ë¤È¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ì¥Ã¥ÈÀï¤òÀ©¤·¡¢È×ÀÐ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍè½µ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤Î¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖRAW¡×¤Î½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤È¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²¦¼ÔÂÐ·è¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
