¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û£Ã£Óµð¿ÍÀï¤Ø¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¡¡Åì¹î¼ù¡Ö£±£°£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×
¡¡²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¤Ï£´Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó£±»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ ¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡£¹·î£²£¶Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¾åÈ¾¿È¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¤¿¤áÏ»²óÅÓÃæ¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿Åì¤Ï¡¢·Ú¤á¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡££±£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÅêµåÎý½¬¤òºÆ³«¤¹¤ë»þ´ü¤ò¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ê¤¿¤¤¡££±£°£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£µÆü°Ê¹ß¤âÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢£·¡¢£¸¤ÎÎ¾Æü¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤È²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÎý½¬»î¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÎý½¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ù¡¹¤Ë¡Ê¾õÂÖ¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£