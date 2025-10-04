¥·¥æ¥¤¡¢¥¢¥Ë¥á¡È¤µ¤¤¤Ò¤È¡ÉED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¡õMV¸ø³«
¥·¥æ¥¤¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤ÏË±¥Ê¥Ê¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£¸¶ºî¤Ï¤Û¤ª¤Î¤¥½¥é¤Ë¤è¤ê¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï187ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢º£ºî¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥í¥Ë¡×¡Ö»ØÀÚ¤ê¡×¡Ö¥¯¥é¥¤¥ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¤ò»ý¤Ä¥Ü¥«¥í£Ð¤Î¡È¤¹¤³¤Ã¤×¡É¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î½ÉÅ¨¡¢¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥Ä¥¡¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¥×¥é¥¤¥É¤ä¼»ÅÊ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ ¤Á¤ã¤Ã¤Ô¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢°¤Éô½Ø¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¹¤³¤Ã¤×¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¹¤³¤Ã¤× ¥³¥á¥ó¥È
Éé¤Î´¶¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬»ý¤ÁÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï»þ¤ËÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥Ä¥¡¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êú¤¯¤½¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÉé¤Î´¶¾ð¤ò¡¢¥·¥æ¥¤¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬¥À¡¼¥¯¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Digital Single¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×
2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://smar.lnk.to/sm41Vp
TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê:¤¹¤³¤Ã¤×
¢¨¼ýÏ¿¶Ê
M1. ¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢
M2.¡¡¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢ (Sped Up)
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
TOKYO MX¡¦BS11¡¦·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¦MBS¡¦CTV¡¦AT-X¤Û¤«¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷
https://saihito-anime.com/
