Kep1er¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¸ø±é¤¬½é¤ÎÊ¡²¬¤è¤ê³«Ëë¡£¥Ò¥«¥ë¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¡ª¡×
Kep1er¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ã2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia]¡ä¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢10·î3Æü¤Ë½éÆü¸ø±é¤¬Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¸ø±é¤Ï9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥¦¥ë¸ø±é¤«¤éÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢Kep1er¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÊ¡²¬¤Ë¤Æ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Kep1er¡£º£Ç¯¤Î4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖYum¡×¤ò´Þ¤à¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê³Ú¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢Ëë³«¤±¤«¤é°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥«¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÍè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï½ù¡¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ê¡²¬¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ò¥«¥ë¤¬MC¤Ç¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¡ª¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬½é¤á¤Æ¤ä¤±¤ó¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Í¡×¤È¸Î¶¿¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ØÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¡¢º£Ç¯¤Î8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖBUBBLE GUM¡×¤òÈäÏª¡£Kep1er¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¡ÖWA DA DA (Japanese ver.)¡×¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊ¡²¬¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸ø±é¤ÇÆÀ¤¿Í¾±¤¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆüËÜ¸ø±é¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¿¼¤¤³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤·¡¢Ìó120Ê¬´ÖÁ´24¶Ê¤ò°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ÇÂç´¿À¼¤Î¤Ê¤«ÆüËÜ¸ø±é¤Î½éÆü¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¹Ô¤¦½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½éÆü¸ø±é¤òÂçÀ®¸ù¤Î¤Þ¤ÞÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢10·î10Æü¡¦11Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¸ø±é¡¢12·î12Æü¡¦14Æü¤Ë¤ÏµþÅÔ¸ø±é¤È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ®¶¸¤ò³ÆÃÏ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Í½Äê¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¸ø±é¤ò·Ð¤ÆËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Kep1er¤Î°ìÃÊ¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
»£±Æ¡ýÉð°æ¥á¥°¥ß
©KLAP ©WAKEONE ©Sony Music Labels Inc.
¢£¡ã2025 Kep1er CONCERT TOUR ¡ÎInto The Orbit : Kep1asia¡Ï ¡ä
10·î10Æü (¶â)¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
10·î11Æü (ÅÚ)¡¡³«¾ì14:00/³«±é15:00
Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
12·î12Æü (¶â)¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00¡¡¢¨SOLD OUT
12·î14Æü (Æü)¡¡³«¾ì14:00/³«±é15:00¡¡¢¨SOLD OUT
¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Kep1er Japan Official Site
¢¡Kep1er Sony Music Japan
¢¡Kep1er Japan Official Twitter