#Mooove!¡¦É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¡¢Æ©¤±´¶¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¤Ç¿§ÇòÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È5ÅÀ¸ø³«
#Mooove!¤ÎÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤¬¡¢9·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÎÎ¢É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬5Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#Mooove!¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÇÃ´Åö¥«¥é¡¼¤ÏÀÄ¿§¡£¼«¿È¤ÎTikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï77Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢TikTok¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥Ö¥Ô¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL2024¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸ÁèÃ¥Àï¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤éÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿TIF¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢7·î9Æü¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¸½ºßCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ4ÅÔ»Ô9²ñ¾ì¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î6Æü¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKANSAI COLLECTION 2025A/W¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢º£½µËö¤«¤é¤Ï8ÅÔ»Ô8¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤ÎLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¡¡¥³¥á¥ó¥È
¢¡¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×½é¤Î·ÇºÜ&Î¢É½»æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ê¤ó¤ÈÎ¢É½»æ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¸å¤«¤éÃÎ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
½é¤á¤Æ¤Î·ÇºÜ¤Ç¸å¤í¤Ë¥É¡¼¥ó¤È¼«Ê¬¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¼«Ê¬¤Î¤ª´é¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¹¤°²ÈÂ²¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï·¯¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¡ª¤Ê¤Ò¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤ª°áÁõ¤Ç¡Ä¤Ê¤ó¤À¤«¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤ª³°¤Ç¤ë¤ó¤ë¤óÍ·¤ó¤À¤êÂç¿Í¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤ªÉÛÃÄ¤Ç¤³¤í¤³¤í¤·¤¿¤ê¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
»£±ÆÃæ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í~¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¡¢¡¢º£²ó¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤Ê¤Î¤ò¸«¤»¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡ª
¢¡½êÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#Mooove!¡×¤Î2nd¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬º£½µËö¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ó¤Èº£²ó¡¢¤Ò¤Ê¤Î¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¤Ë¤â³®Àû¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¡Ä!!
¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚÊý¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤êµì°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡ª
¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Çº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ªËèÆü¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Î²Î»ì¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤ª»Å»ö¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¶Ê¤«¤é³Ê¹¥¤¤¤¤¶Ê¡¢¥¨¥â¤¤¶Ê¤Þ¤Ç¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê»ä¤¿¤Á¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
ËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÎ¢É½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·º£¤Ç¤âÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ëÌ´¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤¿¤à¤¤Ë½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢³§ÍÍ¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÌ´¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡ª
¤Ò¤Ê¤Î¤Î¤ª¤Æ¤Æ¡¢ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¼¤Ã!!!
»£±Æ¡áÆ£¸¶¹¨¡¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
