¡¡ÌÀÆü10·î5Æü16»þ25Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man ¡¾Traveling with Snow Man¡¾¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎEpisode7¤Ï¡¢Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¤ÈµÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡È10ÈÖÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÉAIÉ÷¥í¥Ü¡Ö¥¿¥Ó¥£¡×¤¬·²ÇÏ¤ò½ä¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼ß·Ã¤ºÈ¡õµÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢¡È¥¹¥ÎÆé¡É¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦
¡¡Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÉ¸¹â¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ºÌ¾¸Ð¡£¼êÁæ¤®¥Ü¡¼¥È¤ËÍÉ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¼«Á³¤Î¶õµ¤¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¡£Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î¾®Çþ¤Î»ºÃÏ¡¦¹âºê¡£¡È¥Ñ¥¹¥¿¤Î³¹¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿Ì¾Å¹¤Î°ì»®¤Ë´¶·ã¤¹¤ë2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âºê¤À¤ë¤ÞÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª»û¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤ë¤Þºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤ë¤Þ¤Ë¹þ¤á¤¿º£¤Î´ê¤¤¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ó¥£¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤â¡£¡Ö¸ÅÃå¤¬¹¥¤¡×¤Ê2¿Í¤Ï¡¢¥¿¥Ó¥£¤Î°ÆÆâ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸ÅÃåÅ¹¤Ø¡£´ò¤·¤½¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢·²ÇÏ¤ËÅÁ¤ï¤ëÌ¾Êª¡Ö¥¹¥ÎÆé¡×¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥È¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¡£Ï·ÊÞ³äË£¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«Æé¤Ë¡¢¿´¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¥È¡¼¥¯¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¿¼ß·¤¬¸ì¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï¡©
¡¡¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man ¡¾Traveling with Snow Man¡¾¡ÙEpisode7¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Æ10·î5Æü16»þ25Ê¬ÊüÁ÷¡£
