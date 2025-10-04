´Ñ¸÷¤â¤Ç¤¤ë¡È»Å»ö¥Ð¥Ã¥°¡É¤¬½Ð¤¿¡ª¥¢¥Ã¥½¥Ö¤Î¿·ºî¤Çº£ÏÃÂê¤Î¡È¥Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡É¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©
½ÐÄ¥Àè¤Ç¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤â¤¦°ìÇñ¤·¤Æ¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»Å»ö¤È´Ñ¸÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖBleisure¡Ê¥Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¡È¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤È¤Ï°ã¤¤¡¢½ÐÄ¥¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í¾²Ë¤òÂ¤¹¤À¤±¡£³¤³°¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤âÁ°¾è¤ê¤ä±äÇñ¤Ç¸½ÃÏ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÇº¤à¤Î¤¬¥Ð¥Ã¥°Áª¤Ó¡£»Å»ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Û¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢´Ñ¸÷¤Ç¤âÉâ¤«¤Ê¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤¬É¬Í×¡£¤·¤«¤âPC¤âÃåÂØ¤¨¤â·¤¤âÆþ¤ì¤¿¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð·Ú¤¯¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤ä¤Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÍßÄ¥¤ê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÅ¸¼¨²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢AS2OV¡Ê¥¢¥Ã¥½¥Ö¡Ë¤Î¡ÖBLEISURE SERIES BACK PACK M size¡×¡Ê4Ëü9500±ß¡Ë¡£PC¼ýÇ¼¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÀ°Íý¡¢¥·¥å¡¼¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢»ÅÊ¬¤±¤ä¤¹¤µ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÄÁ´ÉôÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â½ÐÄ¥¤Ë¤â¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µæ¶Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¢£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡£¤Ç¤âÃæ¿È¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î»Å³Ý¤±¤À¤é¤±¡ª
¢¥¥«¥é¡¼Å¸³«¤ÏBLACK¤Î¤ß¡£10·î¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢È¯Çä¤Ï11·î²¼½Ü¤òÍ½Äê
¡ÖBleisure¡Ê¥Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖBusiness¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¡×¤È¡ÖLeisure¡Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢½ÐÄ¥¤È´Ñ¸÷¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤Î¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¡£³¤³°¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢AS2OV¡Ê¥¢¥Ã¥½¥Ö¡Ë¤Î¡ÖBLEISURE SERIES¡×¡£»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÙÊª¤òÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤Ç¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÎ¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¥µ¥¤¥º¡§H49¡ßW33¡ßD17~23cm
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«Í½Äê¡£ÍÑÅÓ¤äÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¼«Í³ÅÙ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖBACK PACK M size¡×¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¾å¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î¥µ¥¤¥º¡Ë¡£¼ýÇ¼ÎÏ¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï½ÐÄ¥¤Ë¤âÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÈBleisure¡É¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î´¶³Ð¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥²ÄÆ°¼°¥Ý¡¼¥Á¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿¾õÂÖ¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥×¤Ç³¸¤ò¤Ç¤¤ëÀß·×
ÆÃ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÇØÃæ¤Î¹ø¤¢¤¿¤ê¤Ë±£¤µ¤ì¤¿²ÄÆ°¼°¥Ý¡¼¥Á¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ð¥Ã¥°ÆâÉô¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥¹¥Ã¤È°ú¤½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»ÅÊ¬¤±ÍÑ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ®½ÅÉÊ¤ò¿ÍÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤º°ÂÁ´¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿¤Ó¤ë¥¡¼¥ê¡¼¥ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¸°¤ò¥µ¥Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¸¼´Ø¤ò³«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¸°¤É¤³¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¥´¥½¥´¥½Ãµ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¬¥é¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ý¡¼¥Á¤ò¤·¤Þ¤¦¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î¼è¤Ã¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¡£´·¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¡¢¤·¤Þ¤Ã¤È¤³¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¥¹¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÀÎ¤Î¡È¥Ï¥¤¥Æ¥¯É®È¢¡É¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â´¶¿´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Î¼ýÇ¼¹½Â¤¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¤ÏPC¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¡¢¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¤ÏÍÎÉþ¤ò¡Ä¤È¼«Á³¤Ë»ÅÊ¬¤±¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï»Å»ö¡¢¤³¤³¤ÏÍ·¤Ó¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈBleisure¡É¤ÎÈ¯ÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¡£½ÐÄ¥¤Î¤È¤¤Ç¤â¡¢Í¾²Ë¤Î²ÙÊª¤òÌµÍý¤Ê¤¯°ì½ï¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ï¡¢ÇØÃæÂ¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î±ü¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÇØÃæ¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿Â¦¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥«¡¼¥É¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ê¤É¡¢¾®Êª¤òºÙ¤«¤¯»ÅÊ¬¤±¤Ç¤¤ë¼ýÇ¼¤¬¤º¤é¤ê¡£ÀµÄ¾¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ë²¿Æþ¤ì¤è¤¦¡©¡×¤ÈºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¼¤ó¤Ö¤òËä¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÈÄê°ÌÃÖ¡É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥ë¡¼¥à¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿ÀÄ¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡£¼Â¤Ï¼è¤ê³°¤·¤ÆÃ±ÂÎ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
PC¼þ¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥±¡¼¥Ö¥ëÎà¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÎ©¤Æ¤Æ»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ä¤¤»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ä½¼ÅÅ´ï¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥¹¥Ã¥¥êÀ°Íý²ÄÇ½¡£
¾®Êª¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ã¤ÆÃÏÌ£¤À¤±¤É¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ä²÷Å¬¤µ¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦Ä¾·ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤ÏÍÎÉþ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ°Íý¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥ë¡¼¥à¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¹½Â¤¡£
¤·¤«¤â¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë²ÙÊø¤ìËÉ»ß¥Ù¥ë¥È¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ËÃæ¿È¤¬¤°¤Á¤ã¤Ã¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐÂ¦¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¡¢Æ©ÌÀ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢±ÕÂÎ¤¬Ï³¤ì¤Æ¤â³°¤ËÀ÷¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢¤µ¤Ã¤È¿¡¤¼è¤ì¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
½ÐÄ¥¤äÎ¹Àè¤Ç¤Î¡È¤â¤·¤â¡É¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤º´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥ÄÌ¾ï¤Î¾õÂÖ
¢¥±ü¹Ô¤¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¾õÂÖ
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Ï±ü¹Ô¤¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó6L¤âÍÆÎÌ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÄ¥¤Îµ¢¤ê¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ä²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÍ¾Íµ¡£Î¹¤Î½ªÈ×¤Ë¡Ö¤â¤¦Æþ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Èº¤¤ë¿´ÇÛ¤¬¤°¤Ã¤È¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥·¥å¡¼¥º¤ò¼ýÇ¼²ÄÇ½
¢¥¥·¥å¡¼¥º¤ò¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£ÂÞ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó
»Å»öµ¢¤ê¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È±¿Æ°¤·¤Æµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢Î¹Àè¤Ç¡ÖÄ«¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤â¡£¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤é·¤¤´¤È»ý¤Á½Ð¤»¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢ÆâÁõ¤¬¥¢¥ë¥ß»ÅÍÍ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£ÊÝÎä¡¦ÊÝ²¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°û¤ßÊª¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÉ¿åÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤òÆþ¤ì¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È²¼Éô¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÁõÈ÷¡£PC¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢°áÎà¡¢·¤¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¼ý¤Þ¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÍê¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¢£²ÙÊª¤ò±¿¤Ö°Ê¾å¤ÎÌò³ä¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È²÷Å¬À¤Þ¤ÇÌÖÍå
¢¥¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÅëºÜ
¢¥¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥àÆâ¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËIN¤·¤Æ¡¢ÉÕÂ°¤ÎType-C¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Ð½¼ÅÅ¥¹¥¿¡¼¥È
¢¥ÇØÌÌ¤ÎUSB¥Ý¡¼¥È¤ÏType-CÂÐ±þ¡£¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥àÆâ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈÏ¢Æ°
¢¥¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î±ü¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÅëºÜ
¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤â¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Þ¥Û¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÅÀ¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÄ¥¤ä´Ñ¸÷¤Î°ÜÆ°»þ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¢¥¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥½¥Ö¤Î¡ÖBEACON SMART PASS¡×(3850±ß¡Ë
¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥É·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹ÀìÍÑ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ì¤Ð°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÃÖ¤Ëº¤ì¤äÊ¶¼º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¡£Î¹Àè¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤â¡¢¡È»ý¤ÁÊª¤ÎÉÔ°Â¡É¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÙ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë°Â¿´´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖTS ID¡×¥×¥ì¡¼¥È¡£ÀìÍÑID¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ëü¤¬°ì¥Ð¥Ã¥°¤òÊ¶¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢È¯¸«¼Ô¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥Ù¥ë¥»¥ó¥È¥ê¡¼¼Ò¤Ë¤è¤ëÂ»¼ºÊªÆÃÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¡È¤â¤·¤â¡É¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢°Ø»Ò¤äÃì¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤òÁõÈ÷¡£¿©»öÃæ¤äµÙ·ÆÃæ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤äÃÖ¤°ú¤¤ÎËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢¥¥í¡¼¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¢¥¥Á¥§¥¹¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¸ª¤Ø¤Î¿©¤¤¹þ¤ß¤òËÉ¤®¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤â²÷Å¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¾åÉô¤Î²Ù½Å¤òÇØÃæÂ¦¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë¥í¡¼¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê´¶¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥¹¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÃåÃ¦¤Ç¤¡¢ÁõÃå¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö±«¤Ø¤Î¶¯¤µ¡×¤Ç¤¹¡£AS2OV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹âÙû¿åÁÇºà¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤¿¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Î¡È600D POLYCARBONATE¡É¤È¡¢É÷¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¡È500¡ß840D CORDURA NYLON 3LAYER¡É¤òÇÛÃÖ¡£°ÛÁÇºà¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë±«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉôÊ¬¤Ë¤Ï»ß¿å¥¸¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¡£Î¹Àè¤Ç¤ÎµÞ¤Ê±«¤Ç¤âÃæ¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Íê¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥×¤òÁõÈ÷¡£½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ç¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤È¤¤â¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°¤¬¤°¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»Å»ö¡×¤â¡ÖÍ·¤Ó¡×¤âÍßÄ¥¤ì¤ë¡£½ÐÄ¥¤«¤é´Ñ¸÷¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤³¤Ê¤¹¡È¥Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡É»ÅÍÍ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯
ËÜºî¤Ï¡¢PC¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¡¢°áÎà¤ä·¤¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¥á¥¤¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤äËÉ¿åÀ¤Þ¤Ç·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¿µ¡Ç½¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£
½ÐÄ¥¤Ë¤âÎ¹¹Ô¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢Æü¾ï¤«¤é´Ñ¸÷¤Þ¤Ç¥·¡¼¥ó¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡È»Å»ö¤ÈÍ·¤Ó¡É¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡ã´Æ½¤¡¦¼¹É®¡¿±§ÅÄÀîÍº°ì¡ä
±§ÅÄÀîÍº°ì¡Ã¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ2008Ç¯¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¥â¥Î»ï¤äWebÇÞÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹¹ð¡¢PV¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¥á¥ó¥º¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢»¨²ß¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼¹É®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
