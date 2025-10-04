ÅÐ¹»Ãæ¤Î»Ò¤Ë¡¢¤¿¤À°§»¢¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡© ¡È³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¡Ù¤Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï
É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¼«Á³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤¢¤ë¹ÔÆ°¡É¤ò¤·¤¿ÃÎ¿Í¡£¤¹¤ë¤È¶á¤¯¤Î³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡Ø¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤È¤Ï°ã¤¦¡Ù»ö¾ð¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä«¡¢±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤ë
»ä¤ÏÉ×¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆüË»¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Î»ä¤Ï¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯ÂÎ½Å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¹¡£
¤½¤³¤Ç½Ð¶ÐÁ°¤ÎÁáÄ«¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÆìÄ·¤Ó¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¸«¤ëÄ«¤ÎÉ÷·Ê
¤¤¤Ä¤â¤Ï½Ð¶Ð¤Î¤¿¤á¹²¤¿¤À¤·¤¯½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ËÄí¤«¤éÉ½ÄÌ¤ê¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÄ¯¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆìÄ·¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤¬ÂçÀªÅÐ¹»¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³ÄÌ³ØÏ©¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¤µ¤éÃÎ¤ë»ä¡£
Á°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤ê¸þ¤¡¢¿´¤Ê¤·¤«¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡¢»ä²¿¤«ÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤³¤Á¤é¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÎ©¤Áµî¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Äí¤Ç¤ÎÆìÄ·¤Ó¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÁ¤¹þ¤àÃæÇ¯ÃËÀ
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤¬ÄÌ¤ê¤«¤é¤³¤Á¤é¤òÇÁ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¡¢²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿»ä¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö»ä¡¢¶á¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡ØÆìÄ·¤Ó¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ù¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤éÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¹¤Þ¤Ê¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÀ¸¤Ï¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á
ºÇ¶á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÀ¸¤¿¤Á¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤â¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÀèÀ¸Êý¤Ë¤Ï°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤È¤Ï¤ï¤±¤¬°ã¤¦¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Junko.A
5ºÐ¡¢3ºÐ¡¢1ºÐ¤Î3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÃÏÊý°Ü½»¤ä·ëº§¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¸å¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿ー¤Î»Å»ö¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä²ÈÂ²¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¸È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ø¸þ¤±¤¿¾ðÊó¥Ö¥í¥°¤ò±¿±ÄÃæ¡£