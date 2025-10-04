±Ë¤°¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¸¤¤ò¡Ø¿åÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÊÌ¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸÷·Ê¡Ù¤Ë4Ëü¤¤¤¤¤Í½¸¤Þ¤ë¡Ö¥³¥®¥¶¥é¥·¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬³¤¤Î¸¤¡×
±Ë¤°¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥³ー¥®ー¤µ¤ó¤ò¿åÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¤Î´°Á´¤Ë°ã¤¦Æ°Êª¤Ø¤È¥¯¥é¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç69Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4.1Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§±Ë¤°¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¸¤¤ò¡Ø¿åÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÊÌ¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸÷·Ê¡Ù¡Û
±Ë¤°¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¸¤¢ª¿åÃæ¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@corgi_tumugi¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³ー¥®ー¡Ö¤Ä¤à¤®¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤Ï¤´²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¥×ー¥ë¤ØÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÊÌ¤ÎÆ°Êª¤Ë¥¯¥é¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¡Ù¤ËÈ¿¶Á
±Ë¤°¤³¤È¤¬Âç¤ÎÆÀ°Õ¤À¤È¤¤¤¦¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Èô¤Ó¹þ¤ß¤âÀø¿å¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸¤¤«¤¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¡£Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿åÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢´°Á´¤ËÊÌ¤ÎÆ°Êª¤Ø¤È¥¯¥é¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¤¿¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Î©ÇÉ¤Ê¶»ÈÄ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁ°¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤¿¿å¤ò¤«¤¯Âç¤¤Ê¤ª¤Æ¤Æ¡Ä¡£
¿å¤ÎÄñ¹³¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢´°Á´¤Ë¼ª¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¤Æ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¤ª´é¡Ä¡£¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢¡Ø³¤¤Î¸¤¡Ù¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ø¥¢¥¶¥é¥·¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¿åÃæ¤Ç¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯°¦¤¯¤ë¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¡¢µ¤Ë¢¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥Þー¥á¥¤¥É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¤½¤Î¸÷·Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¡¢ÌåÀä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥³¥®¥¶¥é¥·¡×¡Ö¥¢¥¶¥é¥·¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀø¤ì¤ë¤Î¡ª¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÝÃ£¼Ô¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê½÷¤Î»Ò¤ÎÆü¾ï
2019Ç¯9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê½÷¤Î»Ò¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤âÆÀ°Õ¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤´²ÈÂ²¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤ÏÆü¡¹¥³ー¥®ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌþ¤·¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@corgi_tumugi¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ayano
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£