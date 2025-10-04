ÀÖÀ±·û¹»á¡¡ÉáÃÊ¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÉÝ¤¤ºå¿À¤ÎÀèÇÚ3¿Í¤ÎÌ¾Á°¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤Ç5ÅÙÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÀÖÀ±·û¹»á¡Ê49¡Ë¤¬¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÏÂÅÄµ£»á¡Ê44¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÏÂÅÄµ£¥é¥Ü¡×¤Ë½Ð±é¡£Ç®¤¤ÃË¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ºå¿À¤ÎÃæ¤Ç¾ï¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡´ë²è¤Ç¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡×¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÖÀ±»á¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï3¿Í¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï²¼Ìø¹ä»á¡£²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡ËÀï¤ÇÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤Ë¥°¥é¥ÖÃ¡¤ÉÕ¤±»ö·ï¤ÏÍÌ¾¤À¤¬¡¢ÀÖÀ±»á¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Îý½¬ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£¤´¼«¿È¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶âËÜÃÎ·û»á¡£¡Ö2002Ç¯¤Ëºå¿À¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¿©»ö¤Ç¡Èºå¿À¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿À®ÀÓ¤â»Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤¬Â¿¤¤¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö3Ç¯·ë²Ì½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡3¿ÍÌÜ¤ÏÌðÌîà¢Âç»á¡£ÀÖÀ±»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï°ìÈÖÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²¼Ìø»á¡¢¶âËÜ»á¤è¤ê¤â¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¡ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤ó¤«¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡3¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï²¹¸ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡ÀÖÀ±»á¤ÏÂ³¤±¤ÆµÕ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î¤È¤¤âÌîµå¤Î¤È¤¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬É°»³¤µ¤ó¡×¤È¡¢É°»³¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄê´¶¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£