¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼119É¼¤òÆÀ¤ÆÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼¡¢ÃÏÊýÉ¼¤È¤â¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÅÞ°÷¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¶¯¸Ç¤ÊÊÝ¼éÁØ¤Î¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¹â»Ô»á¤Ë»Ù»ý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾®Àô»á¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷É¼1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·èÁª¤Ç¤Ï4É¼º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡1²óÌÜÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ï64É¼¤Ç¡¢¾®Àô»á¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¼¡¤°3°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´¹»»¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢Ìó25ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆÀÉ¼Î¨¤ÏÌó40¡ó¤ÇÂ¾¤Î¸õÊä¤ò°µÅÝ¡£·èÁª¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ò149É¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢ÃÏÊýÉ¼36É¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾®Àô»á¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ä7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÊÝ¼éÁØ¤ÎÎ®½Ð¤¬ÇÔ°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡ÖÅÞ°÷¤ÎÀ¼¤È°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÅÞ¤¬»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡·èÁª¤Ç¾®Àô»á¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ò1²óÌÜ¤«¤é65É¼ÀÑ¤ßÁý¤·¤¿¤â¤Î¤ÎµÚ¤Ð¤º¡¢ÃÏÊýÉ¼¤âÃÏ¸µ¿ÀÆàÀî¸©¤ò´Þ¤á11É¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£