A¤§¡ªgroup¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬4ÆüÄ«¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
A¤§¡ªgroup½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖA¤§¡ªgroup¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë1»þ25Ê¬¡Ë¤¬3Æü¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÐ±þ¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤·¤¿¡£FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¼¡²ó¤ÎÊüÁ÷¤âÇÛ¿®Ãæ»ß¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶É¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î¡ØDASH¡ª¡ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£