ÄÔ´õÈþ¡¢À¸¸å1¥ö·î¼¡½÷¤Ë»°ÃË¡õ°¦¸¤¤¬´ó¤êÅº¤¦¤Û¤Ã¤³¤êSHOTÈäÏª¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
10·î2Æü¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È1¥ö·î°ã¤¤¡É¥Þ¥ÞÍ§¤Î»Ò¶¡¡õ¼¡½÷¤Î2SHOT¤â¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹¹¿·¡£¡Ö»°¿ÍÁÈ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢º£Ç¯8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¼¡½÷¤ò»°ÃË¤È°¦¸¤¤¬ÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤È·ëº§¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢¸½ºß17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´õ¶õ¡Ë¡¦14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦6ºÐ¤Î»°ÃË¡¦0ºÐ¤Î¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤ë5»ù¤ÎÊì¡£
ºÇ¶á¤Ï¼¡½÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤¬Â¿¤¯¡¢Á°²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼¡½÷¤È1¥ö·î°ã¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥ÞÍ§¤Î»Ò¶¡¤È¼¡½÷¤¬ÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê