¡ÎJ2Âè32Àá¡ÏÀéÍÕ £°¡Ý£² Ä¹ºê¡¿10·î£´Æü¡¿¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡¼«Æ°¾º³Ê·÷¤ËÆùÇö¤¹¤ë£³°Ì¤ÎÀéÍÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢£²°Ì¤ÎÄ¹ºê¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÂç´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤âº£µ¨ºÇ¹âÄ¬¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¹â¤¯Áê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢¹¶·â»þ¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¤Î¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¡¢ÄØÄ¾µ¯¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é£´¥È¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ºÝ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢µåºÝ¤ÎÉôÊ¬¤â°Õ¼±¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤é¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍÊ¤¹¤ëÄ¹ºê¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò¡ÈÃâÂ©¡É¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Å¨¾¤Î¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏËÜÍè¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤È¥¸¥§¥Õ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ÀéÍÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸«»ö¤Ê»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Ï²¼°Ì¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë·§ËÜ¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç²ù¤·¤¤¥É¥í¡¼¤òµÊ¤·¡Ê¢¤£²¡Ý£²¡Ë¡¢¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿·èÄêµ¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î·èÄêµ¡¤òºî¤ë°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥È¥é¥¤¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Ä¹ºêÀï¤Î¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë27ËÜ¤È12ËÜ¤ÈÇÜ°Ê¾å¡ÊÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ï11ËÜ¤È£³ËÜ¡Ë¡£¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤â²¿ÅÙ¤âºî¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£°ìÊý¤ÇM¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤é¥¡¼¥Þ¥ó¤Î¸Ä¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿Ä¹ºê¤Ë¹¥µ¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤é¤ì£°¡Ý£²¤ÇÄË¤¹¤®¤ëÇÔÀï¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡£¾¡¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÊÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î£±¼ºÅÀÌÜ¤ÏÄ¹ºê¤Î¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ë¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á...¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡Ê72Ê¬¤Î¡Ë£²¼ºÅÀÌÜ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸¶Â§¤ò¹Í¤¨¤ë¤È²þÁ±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤ÏÁª¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¾¡¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×
¡¡Ä¹ºêÀï¸å¡¢¤½¤¦²ù¤¤¤¿¤Î¤Ï¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ïº£¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤éÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¸÷·Ê¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢M¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡¢»³¸ý·Ö¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¤éJ1¤Ç¤â½½Ê¬¤Ëµ±¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Ä¹ºê¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±¦SB¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿郄¶¶°íÚð¤â¡ÖÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Æ¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÁ°È¾¤ò¿Ê¤á¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤ËËÍ¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏÌó£²½µ´Ö¶õ¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¿å¸Í¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ë¤Ê¤ë¡Ê10·î£´Æü»þÅÀ¤ÇÄ¹ºê¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡Ë¡£Âç°ìÈÖ¤ÈÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ºêÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¢¤È¤À¤±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»Ø´ø´±¤ËÁÛ¤¤¤òÊ¹¤±¤Ð¤³¤¦ÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î·èÀï¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤â¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËËÍ¼«¿È¤¬È¯¿®¤·Â³¤±¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤é¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ËÍ¼«¿È¤ò´Þ¤á¤ÆÂç¤¤Ê½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Àè¤Î¤³¤È¤ÏÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸½¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï...¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ë¡£Î©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬»î¤µ¤ì¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ°Íý¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
