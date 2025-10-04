¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î¥Ù¥í¥ó»á¤¬ÂÎ°éÂç³Ø¤òÀßÎ©¤Ø¡ª¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤â¶µ°é¡¦½¢Ï«¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡
¡Ö¾®¤µ¤ÊËâË¡»È¤¤¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Õ¥¢¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ù¥í¥ó»á¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¨¥¹¥È¥¥¥Ç¥£¥¢¥ó¥Æ¥¹¤ä¥é¥Ä¥£¥ª¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¡¢2002Ç¯Æü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°úÂà¸å¡¢2014Ç¯¤Ë¸ÅÁã¥¨¥¹¥È¥¥¥Ç¥£¥¢¥ó¥Æ¥¹¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2016Ç¯12·î¤«¤é18¥«·î¤Î·ÀÌó¤Ç¥³¥Ñ¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥È¡¼¥ì¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸ÅÁã¥¯¥é¥Ö¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤«¤é¤Ï²ñÄ¹¤ÎºÂ¤ò¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥´¥í¥¹¥Æ¥®»á¤Ë¾ù¤ê¡¢¼«¿È¤ÏÉû²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó²ñÄ¹¤ØÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMarketing Registrado¡Ù¤Ï¡¢º£·î9Æü¤Ë¥Ù¥í¥ó»á¤¬ÂÎ°éÂç³ØÁÏÀß¤ÎÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤ò¹Ô¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥í¥ó»á¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤Ç¤Î³Ø½ÑÅª¡¦ÀìÌçÅª¤Ê¶µ°é¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°éµ¡´Ø¡ÊÂç³Ø¡Ë¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±Âç³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤È¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÆó¤Ä¤Î³Ø°Ì²ÝÄø¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤À¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¯ºö¤ÎÀß·×¡¦¼Â¹Ô¡¢¥¯¥é¥Ö¤äÃÄÂÎ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¡¢´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÀìÌç¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Ø¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅý¹ç¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¹ÖºÂ¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¦¶È³Ø¹»¡×¤ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ËÀß¤±¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶È³¦¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê½¢Ï«µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ù¥í¥ó»á¤¬Áª¼ê¡¦²ñÄ¹¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥¹¥È¥¥¥Ç¥£¥¢¥ó¥Æ¥¹¤Î¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¹¥È¥¥¥Ç¥£¥¢¥ó¥Æ¥¹¤ÏÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸þ¤±¤Î³Ø¹»¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂÎ°éÂç³ØÁÏÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¹¥È¥¥¥Ç¥£¥¢¥ó¥Æ¥¹¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ç°é¤Ã¤¿¿Íºà¤¬·ÑÂ³¤·¤ÆºÇ¹â°Ì¤Î³Ø°Ì¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥×¥í¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶µ°é¤ä½¢Ï«¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¡£
¤¢¤Î¥Ù¥í¥ó¤¬Áª¤Ö¡ª¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¥Ù¥¹¥È11¡×¤¬Ä¶¥·¥Ö¤¤
¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤¬ÁÏÀß¤¹¤ëÂÎ°éÂç³Ø¤Ï¡¢¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¤µ¤é¤ËÂ¾¤ÎÂç³Ø¤äÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£