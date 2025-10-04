¡Ö¤â¤·¤â1000Ëü±ßÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¶âÍ»»ñ»º1²¯±ßÄ¶¡¦51ºÐÃËÀ¤¬¥Æ¥ó¥Ð¥¬¡¼ÂÎ¸³¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë³ô
³ô¤Ç¡ÖÂç¤¤¯Áý¤¨¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌÃÊÁ¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇØ·Ê¤Þ¤ÇÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿³ô¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê48ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê17ºÐ¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê14ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§¹Åç¸©
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í950Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô650Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§4000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§8000Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
Åê»ñ¿®Â÷¡§1000Ëü±ß
ÆüËÜ³ô¡§2500Ëü±ß
ÊÆ¹ñ³ô¡§4500Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡Ê¸½¡§¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¡Ë¡ã2685¡ä¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÇ½é¤Î¹ØÆþ¤Ï¡Ö³ô¤ò»Ï¤á¤¿2000Ç¯Âå½éÆ¬¡×¡£¡Ö¿¦¾ì¤ÎÆ±´ü¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝÍÃæºÇ¤â³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯2005Ç¯¤´¤í¡×¡£¤³¤Î»þ¤ÎÊÝÍ³ô¿ô¤Ï¡Ö100³ô¡×¤Ç¡¢¡Ö¸µËÜ20Ëü±ß¤¬200Ëü±ß¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢10¥Ð¥¬¡¼¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µì¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢³ô¤Ï¸½ºß¤â¡ÖÁ´¤ÆÊÝÍ¤Î¤Þ¤Þ¡×¡£¤¿¤À¡¢10¥Ð¥¬¡¼Ã£À®¤ÎÀª¤¤¤Ç¡Ö100Ëü±ß¤°¤é¤¤ÄÉ²ÃÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÞÍî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤¿»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢¸½ºß¤Î´Þ¤ß±×¤Ï100Ëü±ßÄøÅÙ¡£ºÇ¹â³Û¤Î»þ¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð180Ëü±ß¤ÎÍø±×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç20Ç¯¤¿¤Ã¤Æ100Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö100Ëü±ß¤Î´Þ¤ß±×¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊÝÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¡ÖËþÂ¤â¸å²ù¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¤³¤Î»þ¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇã¤¤Áý¤·¤Æ¤âÍø±×¤¬¸º¤ë¤À¤±¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
