¡¡¼«Ì±ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Ï4Æü¡¢ÅÞÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¸©Ï¢¤¬ÁíºÛÁªÅêÉ¼»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÅÞ°÷¤Î¿ô¤òÄûÀµ¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ë½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë´Ø¤·¡¢Éû²ñÄ¹¤ÎÀÖ´ÖÆóÏº½°±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼êÂ³¤¾å¤Î¥ß¥¹¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬¸©Ï¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¸©Ï¢½êÂ°¤ÎËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤¬ÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô»á¤òÍÍø¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®Æ°²è¤Ë¡Ö¤ä¤é¤»Åê¹Æ¡×¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÖ´Ö»á¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ò²ó¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤¦Êý¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£