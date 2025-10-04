¸øÌÀÂåÉ½¡¢Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤Ë·üÇ°¼¨¤¹¡¡°Ý¿·¤ÎÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤âµ¿Ìä
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï4Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢³ÕÎ½¤Ë¤è¤ëÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤¬³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¤¤Êµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£Ï¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¤Ë¤ÏÀ¯ºö¤ÈÍýÇ°¤Î°ìÃ×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£²ñÃÌ¸å¡¢ÀÆÆ£»á¤¬µ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿µ½Å¤Ê¹ÔÆ°¤òµá¤á¤¿·Á¤À¡£ÀÆÆ£»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤ÏÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡ÖÁíºÛÁª¤Ç¤Î»ä¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç»²ÇÒ¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£