¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û4Æü¤ËËÌÊýÎÎÅÚ¡¦ÂòÂªÅçÆþ¤ê¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥Ñ¥È¥ë¥·¥§¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Î¸½ÃÏÆþ¤ê¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤¬¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ»ß¤ÎÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¡£¥Ñ¥È¥ë¥·¥§¥Õ»á¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢ÂÐ³°¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂòÂªÅç¤Ç¤Ï¥Ñ¥È¥ë¥·¥§¥Õ»á¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏ¸µ¹ÔÀ¯ÉÜ¤¬½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸øÌ³¤Ç¤Ê¤¯»äÅªË¬Ìä¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥È¥ë¥·¥§¥Õ»á¤Ï¸½ºß¡¢ÂçÅýÎÎÊäº´´±¤È¤·¤Æ¹ñ²È³¤ÍÎÀ¯ºö¤òÃ´Åö¡£º£·î1Æü¤«¤é¶ËÅì¤Î¥Á¥å¥³¥È¼«¼£´É¶è¡¢¥µ¥Ï¥ê¥ó½£¡¢¥Ï¥Ð¥í¥Õ¥¹¥¯ÃÏÊý¤òÎòË¬¤·¤¿¡£¥µ¥Ï¥ê¥ó½£¤¬ÂòÂªÅç¤ò»ö¼Â¾å´É³í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£