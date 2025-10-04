ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö»ä¤Î³Ú²°Á°¤ÇCD»ý¤Ã¤Æ¡×¤¢¤¤¤µ¤Ä»¦Åþ¤ÇÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤éÄ¶ÍÌ¾²Î¼ê¤¬¡Ä¼ÂÌ¾ÌÀ¤«¤¹
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò(75¡Ë¤¬4Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÍÌ¾ÃËÀ²Î¼ê¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤Î¹µ¤¨¼¼Á°¤Ç¼«Ê¬¤ÎCD¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤Î2ËÜÏ¿¤ê¤Î¼ýÏ¿¤ÇÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤ß¡Á¤ó¤Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ½é¡¢¼ýÏ¿¤Î2ËÜÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡ÊÆ£°æ¡Ë¥Õ¥ß¥ä¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»ä¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È³À²ÖÀµ¤¬¡Ö¤Þ¤·¤Æ¤ä²Î¤ÎÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È²Î¾§Á°¤Î½àÈ÷¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¿ä¤·ÎÌ¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤È¤«¤ß¤ó¤ÊÍè¤ë¤«¤é¤Í¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Î½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÒÄ¹¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ê¤ã¡¢¥À¥á¤À¡¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤è¤ê¾å¡Ê·ÝÎò¤¬¡Ë¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ»Ò¤Á¤ã¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¿¹»³ÎÉ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤³¤Ë¡×¤È¡¢³Ú²°¤ËÈòÆñ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î´Ö¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆÁ±Ê±ÑÌÀ¤¯¤ó¤¬¤º¤Ã¤È»ä¤Î³Ú²°¤ÎÁ°¤ÇCD¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡×¤ÈÏÂÅÄ¤¬°ì»þÅª¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿´Ö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£