¡ÚL¡ìOCCITANE¡ÛÁÏÀß50¼þÇ¯¤Î¿·ºî¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹♡¡ÖART OF SCENT¡×¤¬¤³¤Î½©ÅÐ¾ì¡ª
L'OCCITANE¡Ê¥í¥¯¥·¥¿¥ó¡Ë¤«¤é¡¢¿·¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖART OF SCENT¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖART OF SCENT¡×¤Î¿·¤·¤¤13¼ï¤Î¹á¤ê¤ò¤É¤É¤Ã¤È¤´¾Ò²ð¡£ÆîÊ©¥ª¡¼¥È¡¦¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î¼«Á³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤¨¤Ð¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡
¥í¥¯¥·¥¿¥ó¤è¤ê¿·¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖART OF SCENT¡×¤¬ÅÐ¾ì
ÍèÇ¯¤ËÁÏÀß50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥¯¥·¥¿¥ó¡£
¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥á¥¾¥ó¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿13¤Î¹á¤ê¤¿¤Á¡£
¹á¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ëÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
Item ¿·¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖART OF SCENT¡×
ÆîÊ©¥ª¡¼¥È¡¦¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÎÂçÃÏ¤Ëºé¤¯¿¢Êª¤ä²Ö¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿13¼ï¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¼«Á³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Î¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ì¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÊÂ¸ºß¡£
¹á¤ê¤´¤È¤Ë¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥¸¥§¥ë¤ä¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¹á¤ê¤Ç¤½¤í¤¨¤Æ¤è¤ê±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢°ã¤¦¹á¤ê¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Þ¤È¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤Î¹á¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É»È¤¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Photograph_Mana Hayashi
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ º´¡¹ÌÚÎï