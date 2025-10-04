¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ´¶¤À¤Ã¤¿¡× Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¾®Åç½¨É×¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È
¾®Åç½¨É×¤Î±¦Ç¾¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¡á⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎¤òÆü¾ï¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤òº¸Ç¾¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¹Í»¡¡õ±þ±ç¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾®Åç½¨É×¤Îan¡¾an¡¾an¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¹¥¤⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎¡×¡£Âè30²óÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤Ç¤¹¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡É¡ÊÃí1¡Ë¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Ï¢ºÜ¤ÎÂè26²ó¤Ç¤Ï¡¢¡È1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¡É·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡È2025Ç¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡ÊÃí2¡Ë¡£¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ¡¢55Ç¯Á°¤Èº£¤Ç¤Ï¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¡É¤È¡ÈÌ¤ÍèÁü¡É¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤É¤¦ÅÁÇÅ¡Ê¥Ð¥È¥ó¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÄ¾ÀÜÀ¾¥²¡¼¥È¡ÊÃí3¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£²ñ¾ì¤ËÃå¤¯¤ÈË½É÷±«¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£±«ÃË¤¬ã®¤ë¡£¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËËº¤ì¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤ò¹¤²¤ë¤¬¡¢°ì½Ö¤Ç²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª ²£²¥¤ê¤Î¶¯É÷¤ÇÁ´¿È¤Ï¥Ó¥·¥çÇ¨¤ì¡£¥«¥á¥é¤¬Ç¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊú¤¨¡¢À¾¥²¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¡ÊÃí4¡Ë¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò»î¤ß¤ë¡£¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´°Î»¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¿Íµ¤¾å°Ì¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó2´Û¤È¡ÈÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡É¡ÊÃí5¡Ë¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï¶¯É÷¤Î°Ù¡¢ÊÄº¿Ãæ¡£¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤â¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥é¥¶¤Ç¤ÎÊ®¿å¥·¥ç¡¼¤âÃæ»ß¡£±«ÃË¡¢ËüºÐ¤À¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡£ÆüËÜ½é¸ø³«¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡×¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤ÆÍè¤¿¥«¥é¥ô¥¡¥Ã¥¸¥ç¤Î¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎËäÁò¡×¡¢¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤Î¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ÎÉü³è¡×¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁÄ¾É®¤Î¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥É¡×¤Ê¤É¡¢Èþ½ÑÅ¸¤Ç¤â´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ¤é¤ì¤¿¡£VIP¥ë¡¼¥à¤Ë¤âÆþ¤ì¤ÆÌã¤¤¡¢¡È¶â¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¡É¡ÊÃí6¡Ë¤È¤âÂÐÌÌ¤Ç¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÈGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡É¡ÊÃí7¡Ë¡£æà¤¨Î©¤Ä¼ÂÊªÂç¥¬¥ó¥À¥àÁü¤ÇµÇ°»£±Æ¡£µ°Æ»¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢µ°Æ»¾å¤ËÉâ¤«¤Ö¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥Ö¥í¡¼¡×¡ÊÃí8¡Ë¤Ø¡£CG¤¬¤ä¤ä¥Á¡¼¥×¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤¿¤Î¤¬ËþÂ¡£
ÍâÆü¡¢Ááµ¯¤¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇºÆ¤ÓÀ¾¥²¡¼¥È¤Ø¡£Å·µ¤¤â¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£À¾¥²¡¼¥È¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÈÀ²Å·²¼¤Ç¤ÎºÆ»£±Æ¡£À²¤ìÃË¡¢À¤³¦¤Î¹ñ¤«¤é¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«´Û¡£1970Ç¯¤Î¤¢¤ÎËüÇî¡£²ñ¾ì¶áÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½½¿ô²ó¤ÏÄÌ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¥¢¥Ý¥í12¹æ¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¤À¤±¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¡£55Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤ÎÀÐ¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¡ª ¤½¤ó¤Ê¶½Ê³¾õÂÖ¤ÎËÍ¤Ë¡¢¿ÆÀÚ¤Ê¥¢¥á¥ê¥«´Û¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¼ªÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ°²ó¤ÎËüÇî¤ÇÅ¸¼¨¤·¤¿ÀÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ý¥í17¹æ¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÊÌ¤ÎÀÐ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡£·î¤ÎÀÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤é¤º¡£
ÅÐ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç²°º¬¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ä¯Ë¾¤ò´®Ç½¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡È¼«Í³Æþ¾ì¡É¡ÊÃí9¡Ë¤ÇÆþ¤ì¤ë´Û¤ò¥Ï¥·¥´¤·¤¿¡£
ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ´¶¤À¤Ã¤¿¡£
´û»ë´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÇÀ¤³¦¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¿Í¤Ë¤Ï¡¢±ó¤¤¹ñ¤ä±ó¤¤Ì¤Íè¤Ï¤â¤Ï¤ä´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¥²¡¼¥à¤äVFX±Ç²è¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¿Í¤Ë¤Ï¡¢Å¸¼¨±ÇÁü¤Ë¤â¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â±¿±Ä¤â¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Û¤¦¤¬¤³¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¸«¤¿ÍÍ¤ÊÇúÈ¯Åª¤Ê¡ÈÌ¤Íè¡É¤Ï´¶¤¸¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¤È¤Ï°ã¤¦¡£¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤ÈÂ³¤¯¡¢Í½ÁÛ¤Ç¤¤¦¤ë¡ÈÌÀÆü¡É¡£¡ÈÌ¤Íè¡É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤¦¼¡¤Î¡ÈÌÀÆü¡É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤¢¤ÎËüÇî¤ÇÌ´¸«¤¿¡ÈÌ¤Íè¡É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤Û¤ÜÂÎ¸³¤·¤¿¡£¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤ä¡È¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¡É¤ä¡ÈÆ°¤¯ÊâÆ»¡É¤ÏÆü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎËüÇî¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡ÈÌÀÆü¡É¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÅþÍè¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Ï·¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¼ê¤ò¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÈÌ¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡© ¸«Åö¥Ï¥º¥ì¤Ê¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤µ¤¨¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ËüÇî¤È¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤È¡ÈÌ®¡¹¡É¤È»þÂå¤ò°ú¤·Ñ¤°¡¢¡ÈÌÀÆü¡É¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ï·¿Í¤Ï¡ÈÌÀÆü¡É¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËüÇî¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤³¤ÎËüÇî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡ÈÌ®¡É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ë¿·¤¿¤ÊÈþ½ÑºîÉÊ¡¢¥Ô¥¨¥È¥í¡¦¥Ú¥ë¥¸¡¼¥Î¤Î¡ÖÀµµÁ¤Î´ú¡×¤¬ÄÉ²ÃÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Ì¤Íè¤Ï¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢9·î¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ë¬¤ì¤Æ¡¢¡ÖÌ¤Íè¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¡ÊÃí10¡Ë¤È»×¤¦¡£
Ãí1¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¡Âçºå¡¦Ì´½§¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢10·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£
Ãí2¡§¡È2025Ç¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡¡anan 2448¹æ¤Ë·ÇºÜ¡£
Ãí3¡§À¾¥²¡¼¥È¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ÏÅì¤ÈÀ¾¡¢2¤Ä¤ÎÆþ¾ì¥²¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£
Ãí4¡§¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ºÙË¦¤È¿å¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡£
Ãí5¡§Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¡¡Æ£ËÜÁÔ²ðÀß·×¤Ë¤è¤ë¡¢ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛÊª¡£
Ãí6¡§¶â¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¶â¤ÎÁü¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí7¡§GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤Ë¤è¤ë¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡£Ìó17m¤Î¼ÂÊªÂç¥¬¥ó¥À¥àÁü¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£
Ãí8¡§¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥Ö¥í¡¼¡¡¾åµ¥¬¥ó¥À¥à¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÃæ¤Ëºî¤é¤ì¤¿±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡£
Ãí9¡§¼«Í³Æþ¾ì¡¡Í½ÌóÉÔÍ×¤ÇÆþÂà¾ì¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¤³¤È¡£
Ãí10¡§¡ÖÌ¤Íè¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¡¡¥³¥Ö¥¯¥í¤Ë¤è¤ëËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤³¤ÎÃÏµå¡Ê¤Û¤·¡Ë¤ÎÂ³¤¤ò¡×¤Î°ìÀá¡£
º£·î¤ÎCluture Favorite¾®Åç½¨É×
¤³¤¸¤Þ¡¦¤Ò¤Ç¤ª¡¡1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂåÉ½¡£1987Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥á¥¿¥ë¥®¥¢¡Ù¤Ç¥¹¥Æ¥ë¥¹¥²¡¼¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥²¡¼¥à¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ä±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò»¾¤¨¤é¤ì¡¢BAFTA¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£±Ç²è¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤Î²òÀâ¤ä¿äÁ¦Ê¸¤âÂ¿¿ô¡£¥²¡¼¥à¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤â¡¢ÁÏºîÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ªºÇ¿·ºî¡ØOD¡Ù¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ØDEATH STRANDING¡Ù¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡ª
ÆüËÜ¼ò¡Öºî¡ÊZAKU¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª
¡ú¼¡²ó¤Ï¡¢2468¹æ¡Ê10·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦ÆâÅÄ¹ÉÎÑ¡ÊThe VOICE¡Ë
anan 2464¹æ¡Ê2025Ç¯9·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê