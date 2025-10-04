»°É©¤Î¿··¿¡Ö·ÚSUV¡×È¯É½¡ª ·Ú¼«Æ°¼Ö¡È½é¡É¤Î¡Ö²è´üÅªµ¡Ç½¡×¡õ¡ÈÎ¾Â¦¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡ÉÉ¸½àÁõÈ÷¤Î¡Ö4WD»ÅÍÍ¡×¡ª ¥¿¥Õ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ßËÉÙ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤âÌ¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×ºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
·Ú¼«Æ°¼Ö½é¤ä¥á¡¼¥«¡¼½é¤Îµ¡Ç½¤¬¤â¤êÂô»³¡ª
¡¡»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ï2025Ç¯9·î18Æü¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¹â²Á¤ÊºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ¹â¤¤¡É»°É©¤Î¿··¿¡Ö·ÚSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡2023Ç¯5·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖeK¥¯¥í¥¹ ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Î¸å·Ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ç¥ê´Ý¡£¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤Íê¤ì¤ëÁêËÀ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¿Íµ¤¼Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½éÂå¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯4¥«·î¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£
¡¡¿··¿¤Ç¤Ï¡Ö¿Ê²½¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡×¤ò·Ç¤²¡¢Æâ³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁö¹ÔÀÇ½¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¡¢µ¡Ç½À¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖeK¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢½éÂå¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¡£
¡¡»°É©¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¡×¤ò¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Ä¤Ä¡¢È¾±ß·¿¤ÎLED¥é¥¤¥È¤ò¤è¤êÂç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯°¦Ãå¤ÎÍ¯¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿··¿¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£5¤Ä¤ÎÁö¹Ô¥â¡¼¥É¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢A¥Ô¥é¡¼¤Î³ÑÅÙ¤È·Á¾õ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¼¼ÆâÄ¹¤Ï½¾ÍèÈæ115mm³ÈÂç¡£¤è¤ê¹¡¹¤È¤·¤¿³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»°É©¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ12.3¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿GoogleÆâÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£
¡ÖGoogle ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤ë²»À¼Áàºî¤ä¡ÖGoogle ¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î¥ë¡¼¥È°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿Ê²½¤ò½¸Ìó¤·¤¿ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤¬¡ÖT Premium DELIMARU Package 4WD¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1815mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2495mm¡£ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï160mm¤È¡¢2WD¥â¥Ç¥ë¤è¤ê10mm¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó9¿§¡¢¥Ä¡¼¥È¥ó6¿§¤Î·×15¿§¤òÅ¸³«¡£4WD¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÂç·Â¥¿¥¤¥ä¤È5ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î15¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ïµ¡Ç½À¤È¹âÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©¡£¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¹çÀ®Èé³×¤È¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿½ÌÀ¤ÈÙû¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£¥«¥é¡¼¤Ï¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£
¡¡DELIMARU Package¤Ë¤Ï¡¢12.3¥¤¥ó¥ÁGoogleÅëºÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö3D¥Þ¥ë¥Á¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¡×¡ÖMITSUBISHI CONNECT¡×¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤È°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ëÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¡£Î¾Â¦ÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤âÉ¸½à¤ÇÈ÷¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ÏÁ´¼Ö¤Ë¡Ö»°É©e-Assist¡×¤òÅëºÜ¡£¾åµé¤ÎPremium·Ï¤Ç¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¤Î¡Ö¸åÂ¦Êý¾×ÆÍËÉ»ß»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ä¡¢»°É©¤Î·Ú¤Ç½é¤Î¡Ö¸åÂ¦Êý¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½ÉÕ¡Ë¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ö¥Þ¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¤ä¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¡ÊLKA¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï660ccÄ¾Îó3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËCVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï4WD¡£WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï17.8km¡¿L¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë T Premium DELIMARU Package 4WD¡×¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï290Ëü7300±ß¡£
¡¡ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¡ÖG 2WD¡×¡Ê196Ëü4600±ß¡Ë¤È¤Î²Á³Êº¹¤Ï94Ëü2700±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£