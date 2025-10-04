¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌÏÈÏ¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×ÎôÀª¤Î£¹²ó¤ËÄ¹Ìîµ×µÁ¤Î°ÂÂÇ¤«¤é£³ÆÀÅÀ
¢¡¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡µð¿Í£³¡½£±£¶ÃæÆü¡Ê£´Æü¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬£´Æü¡¢µÜºê»Ô¤Î¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Îµð¿Í¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤ÎÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿¡££±£¶Ç¯°ÊÍè£¹ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶ÅÀ¤ÎÂçº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë£¹²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬¡¢º¸ÏÓ¡¦¿¹»³¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤Æº¸Á°°ÂÂÇ¡£È¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ£³ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤ËÂ÷¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤â¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂçº¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£