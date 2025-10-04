¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤¬£²²ó£³¼ºÅÀ¤Î°éÀ®£²£°ºÐ¤òÂ³Åê¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¡¡¥«¥®¤Ï¡ÖÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¡×
¢¡¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡µð¿Í£³¡½£±£¶ÃæÆü¡Ê£´Æü¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬£´Æü¡¢µÜºê»Ô¤Î¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Îµð¿Í¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤ÎÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿¡££±£¶Ç¯°ÊÍè£¹ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¤Ï¡¢£²²ó¤ËÌ£Êý¤Î¼ººö¤È°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢±§º´¸«¡¢Â¼¾¾¤Ë£²¼ÔÏ¢Â³¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É£³¼ºÅÀ¡£º£µ¨¤Ï£²·³Àï¤ÇÌµ½ý¤Î£¸¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²ó£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¡È½é¹õÀ±¡É¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï£²²ó¤Î¼ºÅÀ¸å¤âÂ³Åê¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ³Åê¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£±àÅÄ¤Ï£³²óÀèÆ¬¤ò»àµå¤Ç½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤Æ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡ÖÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£