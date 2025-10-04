¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¡±Ê¤Á¤ã¤óÌ¾¸ÀÏ¢È¯¡Ö²¹Àô¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¥Í¥Ã¥È´¶ÌÃ¡Ö»É¤µ¤ë¡×¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤¬É×Ìò¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ïº£·î1Æü¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥ÞÂè3ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡9·î26Æü¤ËËÜÊÔºÇ½ª²ó¡ÊÂè130ÏÃ¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢´°·ë¡£29Æü¤«¤é¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ê15Ê¬¡Ë¡Ü¥¥ã¥¹¥ÈºÂÃÌ²ñ¡Ê10Ê¬¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤óÆÃÊÌÊÔ¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Á11¡¦25¡Ë¤¬4ÌëÏ¢Â³¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎµÓËÜ¤Ï4ºî¤È¤â»³²¬¿¿²ð»á¡£»°Ã«¾»ÅÐ»á¤È¤È¤â¤ËËÜÊÔ¤ÎµÓËÜ¶¨ÎÏ¤òÃ´Åö¡£Ãæ±à»á¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎµÓËÜ´Æ½¤¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£Âè3²ó¤Î¥¥ã¥¹¥ÈºÂÃÌ²ñ¤Ï¥¥ã¥¹¥ÈºÂÃÌ²ñ¤Ïº£ÅÄÈþºù¡ßËÌÂ¼¾¢³¤¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ï¡ÖÃË¤¿¤Á¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡£1974Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ë2·î¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤Ï¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ê¡¢¶äºÂ¤Î¥«¥Õ¥§¡Ö¥¤¥Ì¥ï¥·¡×¤Ç¥¿¥áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£¶á¤¯¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëÅ¹¤¬³«¶È¤·¡¢Å¹Ä¹¡ÊÀ¾Â¼ÍºÀµ¡Ë¤â´×¸ÅÄ»¤ËÃ²¤Àá¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Ï»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤ÏÎ¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤¬Àä¹¥Ä´¡£ÄÁ¤·¤¯¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤ÌÁÍ§¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¡£¤¿¤¯¤ä¤Ï¼«¼Ò¥Ó¥ë¤Î·úÀßÈñ¤¬»ÙÊ§¤¨¤º¡¢¼Ú¶â¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡±ÊÊå¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¼Ú¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö¼Ú¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¼ªÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡ËÀèÆü¡¢ËÍ¤ÏÂçÊ¬¤Î²¹Àô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¼¡¢¼Â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£²¹Àô¤ÎÀ®Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤¿¤¯¤ä¡Ö¤¨¡©¡×
¡¡Å¹Ä¹¡Ö¤ï¡¢ÏÃÂêÊÑ¤¨¤¿¡©¡×
¡¡±ÊÊå¡ÖÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¼Ú¶â¤Î³Û¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤è¤í¤·¤¤¡©¡×¡Ö²¹Àô¤ÎÀ®Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤Ç²¹¤á¤é¤ì¤¿ÃÏ²¼¿å¤¬¡¢Ä¹¤¤·îÆü¤ò¤«¤±¤Æ¡¢´äÀÐ¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Í¯¤½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ®Ê¬¤Ï²¹Àô¤´¤È¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Å¹Ä¹¡Ö¤³¤Î»îÎý¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡±ÊÊå¡Ö²¹Àô¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£ÅÙ°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤¿¤¯¤ä¡Ö¤¤¤ä¡¢º£¡¢ËÍ¤Ï¡Ä²»³Ú¤òºî¤ëµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Íè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤â¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤ä¤é¡¢ËÍ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î²¹Àô¤Ï¡Ä¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡±ÊÊå¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤¿¤¯¤ä¡ÖÌµ»ë¡©Ìµ»ë¤À¡£Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¡ª¡×
¡¡±ÊÊå¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Ï¡¢1ÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤Î¤Ë¡¢É¬¤º60Î³¤ÎÆ¦¤ò¿ô¤¨¤ÆÈÔ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1Î³¤Ç¤â°ã¤¦¤È¡¢Á´¤¯Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö1ÇÕ¤Ï¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤¬°¦¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¡£¤â¤¦1ÇÕ¤Ï¡¢Å¬Åö¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤¿¤¯¤ä¡ÖÁ´¤¯¡¢°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡±ÊÊå¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç¤·¤¿°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¿»ö¤â¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤Ë¥«¥ì¡¼¤«¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥º¾è¤»¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹ï¤ó¤À¥Ñ¥»¥ê¤â¾è¤»¤Æ¡×¡Ö¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡¤¿¤¯¤ä¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡±ÊÊå¡ÖÁ°¤ò¸þ¤¯µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¡¢²»³Ú¤Ê¤ó¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡£¿Í´Ö¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¤½¤³¤ØÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬Ë¬¤ì¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ë¡Ö¥Ê¥Þ¥³¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡Ê¥Þ¡¼¥Á¡Ë¡×¤Î²Î»ì¤ò¼êÅÏ¤·¡£¤¿¤¯¤ä¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤Ëºî¶Ê¤ò»Ï¤á¡¢Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬À÷¤ß¤ë¡×¡Ö¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤È±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤À¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î²¹Àô¤Ï¡¢¿ó¤Î»í¤È±Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÀ®Ê¬¤ËÍ¯¤½Ð¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¡Ø¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡Ù¤Ï±Ê¤Á¤ã¤ó¡Êºî»ì¡¦±ÊÏ»Êå»á¡Ë¤È¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¡Êºî¶Ê¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯»á¡Ë¤¬ÁÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£